Campos espera continuar el idilio con el triunfo: "El parón nos rompe la dinámica"

Hay maneras y maneras de afrontar un parón liguero de tres semanas. Y en el caso del UCAM Murcia, no llegó en el mejor momento, ya que los universitarios conectaban una racha de tres victorias consecutivas antes de ese paréntesis navideño. No obstante, el técnico azulón, José Miguel Campos, tiene entre ceja y ceja proseguir con esa excelente dinámica de resultados mañana en La Condomina, frente al Granada B (17.30 horas). Para el preparador de Puerto de Mazarrón, el objetivo a corto plazo, más aún con su equipo en puestos de play off, es fácil de imaginar: «Hay que continuar con la racha de victorias en casa. El parón nos rompió la dinámica, pero tenemos que seguir con la misma mentalidad y ambición para seguir ganando». Pese a que pueda sonar a tópico, para Campos «los objetivos se consiguen en casa, es en tu campo donde tienes que hacer la parte más importante».

En todo caso, el UCAM se encuentra ahora en una importante encrucijada, ya que ante la falta de refuerzos, el técnico universitario no podrá contar ni con su portero, ni con sus laterales habituales. Las bajas de larga duración del guardameta Germán y Góngora por lesión, y del carrilero diestro Carlos Moreno por sanción, obligarán al entrenador del UCAM a rotar de forma obligada. En todo caso, Campos confirmó ayer en rueda de prensa que «Kitoko, Víctor García y Dani Pérez, además de los jugadores del filial, pueden suplir las bajas en los laterales. Desde el martes estamos trabajando en las soluciones, estamos tranquilos. Hemos sufrido dos percances graves con Germán y Góngora, perdemos competitividad, pero el bloque es bueno y va a responder», aseguró. Para Campos, un bloque como el suyo, que ha sido capaz de sumar 33 puntos en la primera vuelta, «está capacitado para competir por el play off». En todo caso, confesó que Pedro Reverte «está trabajando en reforzar la plantilla», en teoría, unos cuatro fichajes.

Por otro lado, Campos se refirió a su rival de mañana, el Granada B, como un equipo «con jugadores experimentados, homogéneo y al que le hacen pocos goles. Sus partidos siempre se definen por guarismos bajos, tendremos que ser pacientes y estar muy metidos. Nos enfrentamos a un rival que en muchas jornadas h