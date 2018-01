El momento ideal para tomar impulso

Mientras que casi todas las miradas se centran en el mercado de fichajes, y el correspondiente baile de nombres futuribles que pueden enrolarse en determinados clubes, la Liga vuelve tras el parón navideño. Y para el UCAM Murcia, pese a la necesidad de sumar nuevos refuerzos a la plantilla, llega un momento clave para cumplir con su objetivo de asentarse en los puestos de play off.

Para los universitarios, efectuar un arranque de segunda vuelta idéntico al de la primera permitiría al equipo que dirige José Miguel Campos presionar al líder, el FC Cartagena, antes del duelo que azulones y albinegros en el último fin de semana de este mes de enero. Pero, hasta entonces, el UCAM tiene por delante tres compromisos que en el inicio de la temporada supusieron un plus de moral y poderío dentro del Grupo IV. Ante Granada B, Las Palmas y Jumilla, los universitarios contaron estos partidos por victorias, y el objetivo no es otro que volver a repetirlo, contando además con un el plus de jugador dos de esos encuentros en casa, en La Condomina.

Lo imprevisible es algo siempre ceñido a los filiales, en este caso, un Granada B que solo ha ganado en uno de sus últimos seis compromisos. En el Nuevo Los Cármenes, el UCAM cerró la primera jornada liguera imponiéndose al filial nazarí por la mínima (0-1), con el primer gol con la elástica universitaria de Arturo en competición oficial. Además, el técnico rojiblanco, Pedro Morilla, se encuentra con que dos de sus atacantes más importantes se encuentran faltos de ritmo de entrenamiento, ya que tras la vuelta al trabajo, Juancho y Pablo González han sufrido sendos procesos gripales que les han apartado de la dinámica del grupo.

Posteriormente, dentro de diez días, el UCAM Murcia efectuará el desplazamiento más largo de la temporada, ya que visitará a Las Palmas Atlético, el penúltimo clasificado. El filial insular, situado actualmente a diez puntos de la salvación, pudo levantar el vuelo en las jornadas más recientes gracias a un par de victorias vitales ante Recreativo de Huelva y Écija. En todo caso, el UCAM ya pudo comprobar en sus propias carnes lo correoso que puede resultar este equipo. En los últimos días de agosto, los universitarios cosecharon un triunfo agónico en el tiempo añadido gracias a un gol de Isi Ros (2-1).

Por último, antes del encuentro ante el que es el actual líder, el FC Cartagena, y el posterior recibimiento del Real Murcia, que será el primer fin de semana de febrero, el UCAM iniciará su particular 'tour' frente a equipos de la Región en casa frente al FC Jumilla. El conjunto vinícola, que no pierde desde el 5 de noviembre -visitó Nueva Condomina- conecta hasta seis jornadas sin perder, incluyendo tres victorias, y dando muestras del verdadero potencial que posee el proyecto que dirige Pato. En el municipal La Hoya, en la que fuera la tercera jornada de Liga, el UCAM volteó un marcador adverso y se impuso a domicilio gracias a los tantos de David López y Marc Fernández (1-2).

Sin duda, se trata de tres partidos que el UCAM ganó en su día y que, a día de hoy, se han convertido en nueve puntos valiosísimos para los universitarios. Ahora, inmerso en una nueva racha de tres partidos consecutivos ganando y cinco sin perder, el UCAM de Campos podría superar por primera vez en esta temporada ese gran momento personal propio que experimentó en el arranque liguero el equipo universitario.



Convivencia. El UCAM de fútbol y de baloncesto, juntos en Los Jerónimos

Las plantillas al completo de los equipos de fútbol y de baloncesto de la Universidad Católica de Murcia compartieron mesa y mantel para celebrar juntos la entrada al nuevo 2018. Ambos equipos, junto a los respectivos cuerpos técnicos y directivos, se reunieron en el Campus de Los Jerónimos para llevar a cabo esta tradicional convivencia. Además, hubo unas cariñosas palabras de aliento por parte del presidente, José Luis Mendoza, quien felicitó las fiestas y animó a todos los jugadores a continuar desempeñando su labor de la mejor manera posible en el nuevo año para lograr los objetivos.