Ibon Navarro: "Rojas tiene el hombro fatal, pero es imposible pararle"

Sadiel Rojas, jugador del UCAM CB Murcia, volverá a afrontar una nueva jornada de la Liga Endesa después de no haber podido entrenar al cien por cien durante la semana. El alero todavía arrastra molestias en su hombro después de la caída que le dejó inconsciente en la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza aunque eso no va a ser un impedimento para disputar el partido del domingo frente al Fuenlabrada (12.30 horas, Movistar +). "Sadiel tiene el hombro fatal de la caída en Zaragoza, pero no se quiere borrar. Es imposible sacarlo, aunque en algún momento tendrá que parar", ha explicado Ibon Navarro, entrenador del UCAM, en la previa del encuentro.

El jugador norteamericano ya tuvo que parar durante los entrenamientos de la semana pasada para poder llegar al duelo ante el Baskonia, donde se convirtió en el jugador extranjero que más veces ha vestido la camiseta del club murciano, y estos días ha repetido la fórmula para intentar afrontar en las mejores condiciones posibles el duelo en Madrid en el que el UCAM luchará por seguir manteniendo intactas sus opciones de Copa del Rey.