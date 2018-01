Diego Benito o la esencia para el fútbol del Cartagena

Diego Benito representa ese tipo de futbolistas que se dan rara vez en la Segunda División B. Todos quieren tener un jugador que sepa interpretar el fútbol y aportar soluciones, pero a la hora de la verdad son pocos los entrenadores que se atreven a dar cabida en sus equipos a futbolistas que ven este deporte buscando su esencia.

El Cartagena perdía este verano a uno de esos mirlos blancos, como es Quique Rivero y el propio entrenador confesó durante la primera vuelta que lo echaba de menos. El Cartagena ha tenido la oportunidad de encontrar otra pieza de un calibre similar en el Elche. Josico no quería un futbolista de este corte para el bloque ilicitano y el club albinegro anduvo rápido para cazar la pieza.

«Puedo ofrecer soluciones con el balón y me gusta hacerlo de la forma más fácil posible», explicaba el jugador durante la presentación oficial como albinegro. Cuando se le preguntó cómo ve el sistema, modelo o fórmula empleada por Alberto Monteagudo, añadía que «es un estilo de juego que me beneficia mucho». Por tanto, si nada ocurre y las lesiones le respetan, el exjugador del Real Murcia se hará dueño del centro del campo albinegro. Por cierto, cuando se le preguntó por su pasado grana y si cree que alguien podría considerar que ir al gran rival de la Región sea una traición, Benito indicó que «no lo veo como tal. He tomado una decisión, que creo que es la correcta, y no tengo nada en contra del Murcia, porque esto al final es un trabajo».

Dice que Gonzalo Verdú le animó a encaminar sus pasos al Cartagena. «Me habló muy bien del club, del entrenador y que es una entidad muy familiar. Vengo porque sé que es un club que está bien manejado y con unos sólidos cimientos y el equipo es líder y en crecimiento. La manera de jugar del equipo me animó también y el objetivo es el ascenso».

Benito renovará si hay ascenso o tras jugar al menos 10 partidos.