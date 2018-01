Propósito de enmienda para la segunda vuelta para Zabaco

Michel Zabaco fue el primer jugador del FC Cartagena en comparecer en este año 2018 recién comenzado y explicaba que debe haber un propósito de enmienda en el equipo que marcha líder del Grupo IV de Segunda División B, porque a pesar de estar primeros se han cometido errores que deben de ser subsanados para mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria. Zabaco calificó como «buena» la trayectoria del equipo en la primera parte de la temporada, aunque añadía que «se puede mejorar en algunos aspectos».

Estos pasan, indudablemente, por no dejar tantos puntos como han permitido marcharse del Cartagonova. Y es que en los nueve enfrentamientos que se han disputado en su campo, el FC Cartagena ha dejado escapar nueve puntos de los 27 en disputa, o lo que es lo mismo, el 33% de los puntos que se jugaron en esta actuación en su casa. Demasiados, si lo comparamos con lo sucedido por el mismo equipo la pasada campaña. El Cartagena de la temporada 2016/2017 conseguía que en casa en la primera vuelta de la competición ser algo más consistente que lo demostrado hasta ahora, sobre todo ante equipos de la parte baja de la clasificación.

«Somos conscientes de que las segundas vueltas suelen ser más complicadas, porque todos los equipos tienen algo en juego, pero vamos a tratar de no cometer los errores que sí cometimos el año pasado en la segunda vuelta de la competición. En esta que estamos hemos perdido muchos puntos en casa, y si queremos ser primeros no lo debemos permitir más», indicaba el jugador, que además añadía, como punto en contra en este tiempo que «hemos cometido algunos deslices, como la derrota en casa 1-4 ante el Betis que no hay que permitirlo».

El equipo ha mostrado una solvencia fuera de toda duda lejos de casa -cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas-, algo que no ha sido avalado por los números en su campo -hasta cinco equipos suman más puntos que los albinegros en los partidos disputados en sus respectivos campos-.

Dijo que en el aspecto personal está contento con su rendimiento,pero que, al igual que el colectivo, todo es susceptible de mejora. Zabaco ha sido uno de los jugadores fijos en el esquema de Alberto Monteagudo, tanto que ha compartido la posición de defensa central con hasta cuatro jugadores diferentes, como Aguilar, Moisés, Josua Mejías o Juan Carlos Ceballos.