Murcia, Cartagena y UCAM se mueven en el mismo pasillo del supermercado

El Real Murcia, el Cartagena y el UCAM, los tres equipos del Grupo IV de Segunda B que tienen la intención de pelear por el ascenso de categoría a final de temporada han coincidido en este 2018 en el mismo pasillo del supermercado, ya que las tres entidades buscan un delantero de garantías que asegure goles para el tramo más importante de la competición. A pesar de que los tres clubes están hasta preguntando en algunos casos por los mismos jugadores, la realidad es que el líder Cartagena es que el puede tomarse este asunto tan importante con más tranquilidad, ya que los nueve goles que ha marcado Aketxe, jugador que llegó procedente del Albacete, justifican de sobra que los dirigentes albinegros han estado este verano más acertados que sus homólogos en el capítulo concreto del goleador.

Por si fuera poco, además de que todos los años la figura de un '9' de garantías aparece en este periodo del curso como la gran tabla de salvación que buscan casi todos los clubes para aferrarse a ella, este año se produce la circunstancia de que esta figura, la de un jugador que esté destacando y que pueda ser accesible para un club de Segunda B, se presenta mucho más escasa que en otras temporadas, lo que va a complicar la llegada de delanteros en todos los sentidos para las tres entidades. Empezando por el Cartagena, líder del Grupo IV con 36 puntos a pesar de haber mostrado poca autoridad como primer clasificado, no necesita exactamente el mismo perfil que buscan Murcia y UCAM, ya que al contar con Aketxe las preferencias del club son las de un delantero que no llegue para competir con el bilbaíno, ya que más bien buscan la figura de un jugador que aumente la competencia con Moussa Cámara, ya que Farissato, cedido por el Valencia, se ha marchado al Orihuela, de Tercera División.

Por riguroso orden de la clasificación, el UCAM aparece como cuarto clasificado en puestos de play off y, a pesar de no haber tenido lesiones en su parcela ofensiva, la realidad es que los números de Arturo Pérez Reverte y de Alberto Quiles llevan a la secretaría técnica que dirige Pedro Reverte a tener que moverse en este sentido. De hecho, el delantero Rubén Jurado, que está jugando en Polonia tras militar el curso pasado en el Atlético Baleares, tiene una propuesta de la entidad azul y dorada, aunque las pretensiones económicas del sevillano son elevadas y no todos los clubes, incluidos los universitarios, pueden llegar a lo que pide el jugador y su representante.

En el caso del UCAM, por ejemplo, sus delanteros no han sufrido lesiones, pero los tres goles de Arturo y los cinco de Quiles tampoco han sido suficientes para no pensar en reforzar esta parcela. El cartagenero no ha conseguido justificar el esfuerzo que realizó el club para encontrarle acomodo tras encontrarse con la puerta cerrada en el Cartagonova, mientras que los cinco goles de Alberto Quiles en 18 partidos tampoco son números que pueda asumir una plantilla confeccionada para pelear por regresar a Segunda.

Pero claro, si los pocos delanteros que ofrece el mercado se los tuvieran que rifar solo entre los equipos murcianos todavía tendría pase, pero el gran problema llegados a este punto es que clubes muy importantes del panorama nacional, también de Segunda B, como son los casos del Racing de Santander y del Hércules de Alicante se encuentran en la misma tesitura que albinegros, universitarios y granas, a la espera de que aparezca esa 'estrella' que brille más que el resto y para lo que algunas de estas entidades están dispuestas a subir la apuesta económica que tenían programada antes de llegar el mercado de invierno.

En el caso del Real Murcia, la lesión de gravedad de Víctor Curto casi obligaba ya a la centenaria entidad a tener que buscar una cara nueva para suplir al pichichi grana. Sin embargo, a la lesión de Curto hay que añadirle dos malas noticias. La primera que el atacante Pedro Martín, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, no está rindiendo lo que se esperaba entre lesiones y molestias, además de llevar solo tres goles al llegar al ecuador del torneo liguero a pesar de ser uno de los jugadores que llegó al Murcia con la etiqueta de ser un jugador importante que todavía no lo ha demostrado. Estos dos casos han dejado a Salva Chamorro como único 'nueve' en condiciones para ser alineado, pero sus desafortunadas intervenciones tampoco han ayudado. El '9' siempre es caro, pero este mercado de invierno, el que quiera asegurarse goles, también va a tener que prepararse un buen desembolso económico.