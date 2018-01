Mawi, cuarto jugador que abandona el Lorca Deportiva

El técnico del Lorca Deportiva, Mario Simón, no para de ver como salen jugadores de su plantilla, pero hasta ahora no se ha producido ninguna entrada. El extremo andaluz Manuel Sánchez Aragón, Mawi, de veinticuatro años, ha sido el último en marcharse. Desde hace algunas semanas había solicitado la baja. Natural de Chiclana, llegó procedente del Atlético Sanluqueño y ha vuelto a ese mismo equipo. Tras el permiso que el club dio a los jugadores para pasar el día de año nuevo con sus familias, no se ha incorporado. Ayer miércoles, el Lorca Deportiva hizo público que Mawi quedaba desvinculado de la entidad de Quique Pina. Es el cuarto jugador que sale, después de Cañadas, Mauricio Alonso y Fran. Mawi ha disputado diecisiete partidos de liga y dos de Copa del Rey. Ha marcado dos goles en liga y uno en Copa. Mario Simón tampoco podrá contar con Víctor Fenoll y Juan Arcas para el partido ante el Betis B.