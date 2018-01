Víctor Valdés anuncia su retirada a su manera

Y la luz se apagó. Víctor Valdés dejó entrever que se retiraba del fútbol tras medio año sin equipo tras abandonar el Middlesbrough pero no lo había anunciado de manera oficial. Ahora, el que fuera portero de la mejor etapa de la historia del FC Barcelona, ha borrado todas sus cuentas en redes sociales para anunciar su retirada porque ''la luz se ha apagado'' definitivamente.

Instagram.

La 'pantera de Hospitalet' ya había advertido en una entrevista en Colombia en 2015 que el día que la luz se apagara no quería que fuese fácil encontrarle. ''No me gusta la fama. Un día se apagará la luz y yo estaré con los niños, enseñándoles lo que es cuando se enciende'' afirmó Valdés en la entrevista.



Una trayectoria espectacular con un final inesperado

La despedida de Víctor Valdés del mundo del fútbol no ha estado a la altura del portero que fue. Ganador de tres Champions, seis ligas y cinco trofeos Zamora, entre otros títulos, siempre fue el portero titular en el FC Barcelona hasta su despedida del club, a pesar de las temporadas en las que su juego suscitó dudas.

Abandonó el club en 2014, lesionado de gravedad de su rodilla. Sin embargo, la decisión de dejar el equipo de toda su vida estaba ya tomada. Se rumoreó que estaba cerca de fichar por el AS Mónaco, pero después de su lesión el plan se vino abajo. Firmó por el Manchester United como suplente de David De Gea, pero abandonó el club de los 'diablos rojos' por problemas con Louis Van Gal, técnico en Old Trafford en aquella época. Se fue cedido al Standard de Lieja belga, donde ganó un título de copa.

Su última temporada en la élite la disputó en el Middlesbrough, atraído por Aitor Karanka y en donde fue titular durante todo el año. Sin embargo, el conjunto inglés descendió y Valdés dejó el club. Ahora, la luz se ha apagado y la 'pantera' solo quiere desaparecer de la primera fila mediática.