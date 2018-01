El sabor mexicano no llegará al césped de Nueva Condomina

Mauricio García de la Vega aterrizará en los próximos días en Nueva Condomina para dar a conocer el proyecto que quiere llevar a cabo en el Real Murcia. El mexicano ya ha dado el primer paso, el de alcanzar un acuerdo con Raúl Moro para tomar el control del club hasta junio de 2019; y ahora falta por conocer los detalles de su incorporación a la entidad murcianista. El desembarco del representante de futbolistas coincide en el tiempo con la apertura del mercado de fichajes, que se alargará hasta el 31 de enero, por lo que los nuevos responsables del Real Murcia no podrán perder el tiempo si quieren aumentar el nivel de una plantilla que tiene como objetivo el ascenso a Segunda y que en la primera vuelta del Grupo IV no ha sido capaz de situarse ni un solo día en puestos de play off.

Nada se conoce de los planes de García de la Vega. Ni se han dado detalles institucionales ni deportivos, aunque todo el mundo apuesta porque José María Salmerón recibirá algún regalo en forma de futbolista en este mercado. De una de las posibilidades de las que se ha hablado es que aprovechando que el mexicano es reponsable de una agencia de representación de jugadores en su país, la plantilla grana se podría abrir al fútbol sudamericano, incorporando alguna de las piezas que forman parte de la cartera de su nuevo gestor. Sin embargo, en el caso de que De la Vega y su socio Pedro Gómez Carmona se hayan planteado esta opción, ambos tendrán prácticamente imposible llevarla a cabo. Y es que en caso de intentarlo, el Real Murcia se chocará con la Ley de Extranjería.

Aunque en Segunda B no hay límites de jugadores extracomunicatorios, lo que sería ideal en el caso de que el objetivo del representante mexicano fuese promocionar a sus futbolistas en el fútbol español, de muchísima más importancia que el azteca, el Real Murcia deja de ser un escaparate válido por sus continuos impagos a la administración pública. Y todo porque la normativa vigente no valida contratos de trabajadores extranjeros a cualquier empresa que tenga deudas pendientes con la Seguridad Social. Así, ningún futbolista extracomunitario que no haya jugado nunca en España no podrá cumplir con los requisitos burocráticos exigidos para validar su contrato en caso de que el Real Murcia intentase incorporarlo.

Descartada la posibilidad de tirar de su cartera de futbolistas de IconStar, empresa de representación gestionada por el nuevo gestor del Real Murcia y que es una de las más importantes en México, De la Vega tendrá que delegar tanto en Pedro Gómez Carmona, técnico vitoriano que será una de las voces autorizadas en esta nueva etapa en Nueva Condomina, como en José María Salmerón. Lo que se desconoce es qué funciones desempeñará a partir de ahora Deseado Flores, consejero delegado y director deportivo con Raúl Moro. Dado que el nuevo grupo ni ha aterrizado y que el mercado ya ha comenzado, posiblemente el albaceteño mantenga durante unas semanas más su poder y junto a Gómez Carmona decida qué jugadores son los que interesan para reforzar una plantilla desequilibrada, especialmente en la zona defensiva.



El grana Montesinos pone fin a su cesión en el Jumilla FC

El canterano Adrián Montesinos ha regresado a la disciplina del Real Murcia tras poner fin a su cesión con el Jumilla FC. El murciano no entra en los planes de la entidad vinícola, donde en la primera vuelta apenas ha jugado veinte minutos. Desde que Pato llegó al banquillo el futbolista de 21 años no había saltado al césped. Por ello, desde el Jumilla han decidido liberar esa ficha sub-23. Montesinos vuelve ahora al Real Murcia a la espera de saber si el club le busca un nuevo destino en el que jugar cedido o se queda en el equi