El Murcia arranca 2018 pensando en el ascenso y esperando a De La Vega

Quedan las diecinueves jornadas de la segunda vuelta en Segunda División B para saber dónde terminará el Real Murcia la fase regular del campeonato liguero. El objetivo marcado desde el verano es el ascenso a Segunda División, pero el equipo ha necesitado hasta tres técnicos para que los malos resultados se hayan cambiado por buenos. Aún así no es suficiente. Pese a que la llegada de Salmerón al banquillo le ha cambiado por completo la cara al Real Murcia, la realidad es que habrá que dar un paso al frente y mejorar incluso la recta final antes de las vacaciones navideñas ya que el equipo grana actual no ha sido capaz de pasar una semana en puestos de play off en todo lo que ha durado la primera vuelta.

Si en lo deportivo está claro que nadie puede permitirse el lujo de hablar de otra cosa que no sea el ascenso, el apartado institucional es sin ninguna duda el que más preocupado tiene a una afición que espera con los brazos abiertos a su nuevo presidente, el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien ha obtenido la cesión del 84% de las acciones que tenía el ya expresidente Raúl Moro, quien literalmente ha agotado sus recursos demostrando que no tenía liquidez para mantener vivo algo tan grande como el Real Murcia, al mismo tiempo que se ha marchado muy dolido con algunos de los grandes valedores de su llegada, ya que el extremeó ha decidido borrarse del mapa después de ver que no se han cumplido ninguna de las promesas que se le hicieron cuando tuvo que desembolsar 400.000 euros para pasar a tener el control de una entidad que ahora estará en manos de un representante de jugadores que ya intentó entrar sin éxito en el Osasuna y que nadie sabe realmente qué planes tiene para el Real Murcia. Según el propio club, De la Vega llegará a Murcia durante los próximos quince días y entonces explicará su proyecto. En cualquier caso, la última nómina que han visto los jugadores y los empleados fue la del mes de octubre y dentro del club están muy pendientes de si el nuevo jefe de Nueva Condomina habrá tenido tiempo de cambiar los pesos mexicanos por un buen puñado de euros para poner al día al personal.