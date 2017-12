Dos días para que empiece la fiesta

Desde el líder, el Cartagena, hasta el colista, el Lorca Deportiva, necesitan mejorar con vistas a la segunda vuelta

El Cartagena, el UCAM, el Real Murcia, el Jumilla y el Lorca Deportiva, los cinco equipos de la Región de Murcia que militan en el grupo IV de Segunda B están esperando las cuarenta y ocho horas de rigor hasta que llegue el martes para que se abra el mercado de fichajes de invierno y tratar así de mejorar unas plantillas que siempre son susceptibles de sufrir alguna variación.

Aunque la 'pieza' estrella por la que suspiran todos los clubes es un delantero que sea capaz de marcar goles, lo cierto es que entre las preferencias de los clubes de la Región hay absolutamente de todo, ya que desde un guardameta que busca el Jumilla, un defensa central que necesita el Murcia de manera urgente, los refuerzos que busca un Cartagena que a pesar de ser líder quiere dar un paso al frente, varios recambios que el UCAM sigue muy de cerca y la incógnita de saber cuánto puede invertir el Lorca Deportiva de Quique Pina en este período del mercado invernal a pesar de sus limitaciones económicas son elementos de peso como para vaticinar que los cinco equipos van a tener que hacer hueco en sus plantillas para dejar hueco a caras nuevas.

El Cartagena sin ir más lejos, líder del Grupo IV, está convencido de firmar un delantero, un interior derecho, un centrocampista organizador y un lateral derecho, teniendo en cuenta que ya han abandonado la disciplina albinegra Álvaro González, Ceballos, Poley y Farissato. Muy mal le tienen que ir las cosas al club que preside Paco Belmonte para no sumar cuatro jugadores a la plantilla que hagan todavía más fuerte al equipo pensando en la segunda vuelta y en el play off de ascenso.

Si el Cartagena es líder, el UCAM aparece en la clasificación como cuarto clasificado, el segundo mejor de los murcianos y un club que también espera movimientos entre lesiones y la marcha de jugadores importantes. Si Jony Ñíguez se ha marchado al Elche, las lesiones del portero Germán Parreño y del lateral Juan Francisco Góngora obligan a la secretaría técnica universitaria a tener que negociar para equilibrar la plantilla. Así, la dirección deportiva que dirige Pedro Reverte está sondeando el mercado rastreando un delantero, como casi todos, además de tener muy en cuenta que necesitan un portero por la lesión de Germán, un lateral zurdo para el puesto de Góngora y un centrocampista organizador que por otra parte es el 'juguete' de reyes con el que sueñan todos los clubes para estas fechas.

El pleno parón navideño, el Real Murcia ocupa el quinto puesto de la general y la plantilla que ahora dirige José María Salmerón va a sufrir altas y bajas casi con toda seguridad. A la lesión de gravedad de Víctor Curto hay que sumarle que el sub-23 Nadjib ha regresado al Tenerife, aunque las prioridades de la secretaría técnica que dirige Deseado Flores son un '9' igual que todos, además de un defensa central que arregle la mala planificación de la línea defensiva en verano y un centrocampista que, si le dejan elegir a Salmerón, no se tratará de ningún virtuoso, ya que más bien al nuevo entrenador del Murcia le gustan los jugadores de un perfil más defensivo y que sean más solidarios en defensa que en ataque. En la casa grana el tema más complicado será ver a qué jugadores se les enseña la puerta de salida después de haber firmado unos contratos con unas cantidades por encima de la media de la categoría de bronce.

Después de los tres equipos que rondan por la parte alta de la clasificación, el Jumilla que dirige Pato y el Lorca Deportiva de Mario Simón son la otra cara de la moneda, ya que los jumillanos están están a solo tres puntos de la permanencia, mientras que los lorquinistas tendrán que hacer un esfuerzo extra para salir del último puesto de la clasificación del Grupo IV de Segunda B. En el Jumilla, por ejemplo, ya se han dado los primeros pasos y la llegada del atacante Óscar Rico y la salida del portero Mandalúniz son las primeras maniobras de un equipo que necesita de forma urgente un portero para la segunda vuelta y seguir confiando en salir cuanto antes de las posiciones de peligro para afrontar una segunda vuelta del campeonato más tranquila.

En el club donde más incertidumbre existe en este sentido es en el Lorca Deportiva, ya que la entidad que dirige Quique Pina no ha deslizado ninguna pista sobre si piensa revolucionar una plantilla que no ha pasado del último puesto o si no piensan gastarse ningún euro en un proyecto cargado de dudas y que, de no renovarlo en nada, lleva camino de regresar a Tercera División por la vía rápida.