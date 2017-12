Rojas descansa por culpa de unas molestias en el hombro

Sadiel Rojas, jugador del UCAM CB Murcia, no pudo entrenar ayer con normalidad en el Palacio de los Deportes por culpa de unas molestias en su hombro. No obstante, teniendo en cuenta el carácter del alero universitario, no deberían ser un impedimento para que mañana, a las 12.30 horas, se enfrente al Baskonia.

Y es que será un partido muy especial para el norteamericano, puesto que se convertirá en el jugador extranjero que más veces ha vestido la camiseta del club murciano en su historia al superar a Nemanja Radovic. El vínculo que mantiene Sadiel Rojas con la grada es muy estrecho y eso le ha llevado a convertirse en uno de los jugadores más identificados con el equipo en los últimos años. De hecho, este verano contó con varias ofertas, pero su deseo de permancer en el UCAM fue fuerte desde el principio.

El pasado sábado, en la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza, el alero se quedó inconsciente sobre la pista tras sufrir un golpe en la lucha por un balón, pero el susto no fue a mayores y Rojas pudo regresar a la capital del Segura sin secuelas. «Estoy bien después de lo que ocurrió en Zaragoza y listo para recibir golpes en cada partido», dijo el propio jugador el pasado jueves en su encuentro con los medios y se espera una cálida ovación cuando salte a la pista para celebrar su récord de partidos con el club.