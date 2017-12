La pequeña Elia Montoya, con el dorsal número 1

Con solo nueve meses de vida, Elia Montoya estará en su primera San Silvestre con el dorsal número 1. Su padre Kiko, mecánico de la Refinería Repsol y aficionado a las carreras populares, ha sido el culpable. Nada más abrirse las inscripciones apuntó a toda la familia para vivir en 2017 un fin de año muy especial. Mamá irá disfrazada de vaquera, Elia de reno y papá de vaca. «Nos hacía ilusión participar con la niña en una prueba que es especial y que hasta el momento no la habíamos hecho», dice Kiko, que tiene 34 años y que ha participado en dos ocasiones en los 101 kilómetros de Ronda y también estuvo en los 90K Camino de la Cruz de este mismo año: «Como senderista hago pruebas largas, pero corriendo solo he hecho hasta el momento cortas», afirma este cartagenero que no pertenece a ningún club porque «salgo cuando el tiempo me lo permite», termina diciendo.