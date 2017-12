Cuerpo a cuerpo contra un gigante

"Hay que dominar varios detalles para competir y eso depende de nosotros", dice

Se podría decir que el UCAM CB Murcia se enfrenta mañana a uno de los 'exámenes' más difíciles de la temporada. Después de vencer hace un par de meses al Barcelona Lassa en el Palau y tras poner contra las cuerdas al Real Madrid en su casa hace unas semanas, el conjunto murciano recibe mañana (Nochevieja), a las 12.30 horas, al Baskonia en el Palacio. En el ambiente flotan las posiblidades de pelear hasta el final por un billete para la Copa del Rey, que pasan por que el UCAM haga prácticamente un pleno de victorias en los últimos cuatro partidos que restan para finalizar la primera vuelta.

Sin embargo, eso no es algo que preocupe a Ibon Navarro. El entrenador universitario está confiado en que sus jugadores pueden parar al Baskonia aunque para ello deberán cometer los menores errores posibles. «Nos enfrentamos a un equipo que aspira a todo, pero seguimos pensando en que cuando hacemos las cosas bien siempre competimos. Eso depende de nosotros y, si lo hacemos mañana, tendremos alguna opción de ganar», explicó el técnico ayer en la previa del choque.

«El Baskonia es físicamente superior a casi cualquier equipo. En este sentido están al primer nivel europeo y el talento se concentra en cinco o seis jugadores, por lo que tiene muchas armas. Debemos hacer bien dos cosas sencillas, pero que son muy importantes para nosotros, como el balance defensivo y el rebote. Tenemos que evitar que logren esos trece o catorce puntos que normalmente hacen de canastas fáciles», aseguró el técnico vitoriano, quien se medirá al club en el que se formó y al que dirigió en la temporada 2014-2015.

Ibon Navarro no quiso valorar las posiblidades de poder pelear por una plaza en la Copa del Rey de Gran Canaria, sin embargo, sí aseguró que «las cuentas son fáciles» y pasan por firmar prácticamente un pleno de victorias en los próximos partidos. «Es sencillo, si ganamos los cuatro encuentros que restan es complicado no tener una plaza. Aunque se podría dar el caso de quedarnos fuera con diez victorias por tener un mal 'average'. No es una cuestión de sacar la calculadora. Aunque suene un poco 'cholista', queremos ganar un partido y después el siguiente. Además, tendremos por medio el duelo de la Champions ante el Sassari que también es importante para nosotros», aseveró el entrenador del UCAM.

El conjunto murciano ha aprovechado el 'parón' en la competición europea para contar con mayores sesiones de entrenamientos, aunque también ha sufrido varios contratiempos mínimos en la plantilla. «Hemos tenido algunos problemillas sin importancia, algún proceso gripal... pero hemos realizado una buena semana de entrenamientos para refrescar cosas o detalles que son sencillos, pero a la vez muy importantes para nosotros porque nos ayundan a poder competir», explicó.

Además, Ibon Navarro también hizo especial hincapié en el apoyo de la grada en un día con tintes festivos -con entradas a 10 euros, uvas de golosina para las campanadas y localidades infantiles gratuitas-. «Debemos tener un grado de madurez para que la ansiedad por agradar no nos pase factura. Los aficionados quieren ver a su equipo ganar y no tener que sacar entradas fuera de Murcia para verlo jugar bien. Es un proceso de sinergia, tenemos que darle a ellos para que luego nos den. Si el Baskonia empieza en modo ciclón como ante el Andorra tendremos que pedirles que nos den un empujoncito y que nos ayuden un poco», concluyó.