2017, un año malo de verdad

También se suman las dolorosas pérdidas de jugadores emblemáticos

Casi con total seguridad el año 2017 será mucho peor que el que se avecina. Un ejercicio que termina, casi en todo los niveles, de forma nefasta. Sequía, soterramiento, descabezamiento del presidente regional, retraso en presupuestos€ y en el fútbol, más de lo mismo. Al Real Murcia no le ha tocado ni la pedrea, aunque su cercanía con el play off de ascenso sea lo más cercano en cobrar el reintegro del décimo que jugó. A principios del 2017 desembarcó del brazo de Deseado Flores un grupo desconocido por entonces, encabezado por el ya expresidente Raúl Moro, que con poco más de medio millón de euros (400.000 euros) consiguió entrar en el Real Murcia y posteriormente, durante el verano, adquirir el paquete accionarial de la familia Samper, haciéndose dueño del club. El extremeño ha conseguido convertirse en el preboste que menos tiempo ha ocupado el sitial de la entidad grana y ahora se abre un nuevo periodo con la llegada del empresario mexicano Mauricio García de la Vega.



Mercado invernal intenso.

Nunca se ha caracterizado el mercado invernal por encontrar chollos, pero con Deseado Flores, consejero delegado, el cambio de cromos fue espectacular. Nueve bajas, unos remitidos a los clubes que los habían cedidos (Álvaro Moreno, Iru, Nacho Pérez...) y otros tantos a equipos pertenecientes a otros Grupos o Divisiones (Germán al Cartagena, Jaume al Fuenlabrada, Titi al Logroñés, Borjas Martín y Paris al Sabadell o Wilson Cuero al Lorca Deportiva). Fichando diez altas que fueron rentables en su mayoría,como los casos de Sergi Guardiola, procedente del Adelaida australiano, pero propiedad del Granada; Josema, de Murcia, en las mismas circunstancias, cedido del Almería; y tres de ellos Víctor Curto del Linares, Elady del Atlético Mancha Real y David Sánchez del Atlético Baleares. Y acompañando a las citadas perlas, Juanjo, otro murciano, del Cádiz, Borja Gómez del Oviedo, Rayco de la Ponferradina e incluso dos jugadores para reforzar al Imperial, Pablo Aguilera y Alberto López, que jugaron un en plano testimonial en la primera plantilla.

A Deseado Flores le costó perder la ilusión más de dos meses y medio con Paco García al frente del banquillo y con la posición del Murcia, oscilando entre el sexto y séptimo lugar, sin ni siquiera otear alguna vez la zona de play off. Llegó entonces Vicente Mir, que salía por vez primera de la Región Valenciana a entrenar, y que el anterior curso fue llamado para igual tarea en el Hércules.

Pese a su única derrota en San Fernando en su debut, el valenciano consiguió meter al equipo grana en la liguilla de ascenso, a finales de abril y en el puesto de subcampeón en la última jornada. Con diez partidos consecutivas invicto, con el delantero Víctor Curto como pichichi del Grupo IV, con 18 goles. El canterano Simón Ballester en la portería, Josema de central izquierdo, un centrocampista de postín en el centro del campo como David Sánchez y dos goleadores con la dupla formada por Guardiola (ocho tantos) y el tantas veces citado Víctor Curto. En resumen, en estos casi siete meses, el Murcia juega 19 partidos de Liga de los cuales vence en diez (dos con Paco García y ocho con Mir), siete empates (cinco Paco García y dos con Mir) y dos perdidos (uno con cada entrenador). Con 29 goles a favor (6 para Paco García y 23 de Mir) y 12 encajados ( 5 de Paco García y 7 con Mir).



Mausoleo en NC.

El bello estadio que construyó el Murcia se ha convertido en un mausoleo para la disputa del play off de ascenso a Segunda. Salvo el primero que disputó el Murcia, en la temporada 10-11, con el 2-0 de los de Iñaki Alonso, exentrenador grana, frente al Lugo de Quique Setién que posteriormente sirvió para ascender en la última vez que han disputado los granas como primeros de grupo en la categoría de bronce. El resto de encuentros del play off, la Nueva Condomina es negativa para los pimentoneros. El entrenador José Manuel Aira la temporada siguiente, tras el 1-1 del Rico Pérez frente al Hércules, cayó por 0-1. Al año siguiente José Luis Acciari, después del 0-0 en el Salto del Caballo ante el Toledo, sufrió una derrota (1-2 ). Y si bien Vicente Mir, al menos superó el número de eliminatorias, Nueva Condomina fue igualmente una tumba. Un empate a uno tras el 1- 3 del Pasarón ante el Pontevedra y un doloroso 0-0 que no superó el 2-1 de Mestalla ante el filial del Valencia. Una eliminación que costó perder al entrenador valenciano todo el caché que le presuponía el consejo de administración.



Nueva masacre en verano.

En vez de mantener el buen ensamblaje que había diseñado el técnico anterior, Desdeado Flores decide contratar a un técnico joven, Manuel Real Jiménez, ´Sanlúcar´, donde su único broche era llevar al Villanovenese al play off de ascenso a Segunda y contender frente al Fuenlabrada y al Racing de Santander (2-0 en casa) para después caer por 4-0 en el Sardinero en las eliminatorias de ascenso al fútbol profesional. De la anterior plantilla quedan solo cinco futbolistas: Armando, David Sánchez, Elady, Víctor Curto y Juanma Bravo, el canterano que utilizó Mir. Y sin poder recobrar a Guardiola y Josema incorpora a diecisiete nuevos nombres: Abel Molinero (Fuenlabrada), Álex Ortiz y Pedro Martín (CD Mirandés), Biel Ribas (UCAM Murcia), David Forniés (Cultural Leonesa), Fede Vega (Alcorcón), Fran Carnicer (Albacete ), Jordan Domínguez (Toledo), Juanra (Atlético de Madrid B), Llorente (FC Cartagena), David Mateos (Orlando City), Pedro Orfila (Numancia), Salva Chamorro (Hong Kong Pegasus), Santi Jara (Racing Santander) y a los cedidos Nadjib (Tenerife B ), quien esta semana ha vuelto al club tinerfeño tras poner punto y final a su cesión en la Nueva Condomina, Alberto Santomé (Atlético de Madrid B) y Xiscu Martínez (Zaragoza).



Igual similitud, igual camino.

Todo va por igual camino e igual desarrollo. Despido a Manolo Sanlúcar después de un pobre bagaje en siete partidos (solo una victoria, cuatro empates y dos derrotas, ambas en casa), y una defensa frágil y timorata. En cambio, en la Copa del Rey soplaba siempre viento a favor. Un hecho novedoso en donde salvó las tres primeras eliminatorias a partido único del Torneo del K.O., problema que desde 2011 no había podido solventar hasta medirse con el FC Barcelona. Tras dos encuentros dirigidos por el entrenador del Real Murcia Imperial, Víctor Basadre, uno crucial ante el Córdoba B, donde tras empatar un 3-0 adverso se dejó marcar el 4-3, y otro de mejor tanteo que no le valió para nada al superar por 3-0 al Marbella en la NC. Su sucesor fue José María Salmerón, entrenador veterano, conocedor del paño como pocos, y que pese a la primera derrota va diseñando una vuelta (casi) perfecta en cuanto a la solidez defensiva y algo peor en cuanto al ataque. Lesionado de gravedad Curto, apareció Elady con seis goles. Aunque sufrió una inoportuna expulsión que le proporciona un descenso de forma. Desde la jornada duodécima el Murcia es un equipo que defiende más que ataca y los remates a puerta han disminuido, lo mismo que los pases acertados y la presencia con balón en el área. La llegada de un nuevo inversor, es probable que reactive el mercado de invierno para suplir estas carencias. Aunque el técnico almeriense no es partidario de muchos cambios. Habrá que rezar para que de nuevo el rascar el cartón permita encontrar esa ganga que siempre se busca.



Dolorosas pérdidas.

Este año, con calores insoportables y con un duro invierno sobre nuestras espaldas, los fallecimientos -la mayoría por culpa de la edad y también por las tan mencionadas enfermedades cancerígenas- han sido desgraciadamente muy altos. Salvo error u omisión por ignorancia, desde febrero cuando cayeron, casi simultáneamente, Pelegrín y Manolet hasta este último trimestre, que nos trajo las pérdidas de los de Rivilla, Pedrusco, Lanas, Mesones y el último, el buenazo de Higinio.