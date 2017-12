El UCAM refuerza la armadura de Rojas

El domingo será el jugador extranjero que más veces habrá vestido la camiseta murciana

Todo se paró durante unos segundos en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el pasado sábado. Justo durante el corto periodo de tiempo en el que Sadiel Rojas se quedó incosciente sobre la pista tras un forcejeo con un rival. El jugador del UCAM CB Murcia fue atendido al instante por Rogelio Diz, fisoterapeuta del equipo murciano, y todo se quedó en un susto aunque no pudo regresar a la pista para cerrar el triunfo que finalmente acabó consiguiendo el cuadro universitario. Y eso que el propio Rojas era el primero que quería volver a la pista, ya que nadie fue capaz de convencerle más tarde de que se quedase en Zaragoza para realizarle unas pruebas y descartar cualquier anomalía.

Ese carácter luchador en sus genes ha sido el que ha enganchado a todo el Palacio y el que le va a llevar el domingo (Nochevieja) ante el Baskonia, a las 12.30 horas en el pabellón murciano, a convertirse en el jugador extranjero que más veces ha vestido la camiseta del club al superar a Nemanja Radovic. Sin embargo, su intensidad sobre la pista al no dar nunca un balón por perdido y su trabajo para frenar los contrarios han hecho que sus rivales le colgaran un 'cartel' desde que aterrizara en Murcia hace tres años y medio. «No me gustan las etiquetas que se ponen a los jugadores y sé que Rojas es un jugador que hay que controlar porque va al límite. Entiendo que si él va al límite también vayan sus rivales, pero no todo vale. Si a Rojas se le castiga también se le debe castigar a los demás. Hay que cuidarlo porque algún día va a pasar una desgracia y tenemos que llevar cuidado», explicó Ibon Navarro, entrenador del UCAM, tras el encuentro ante el Tecnyconta Zaragoza.

Y es que a pesar de la mala fama deslizada por los rivales, el jugador norteamericano, con pasaporte domenicano, ha recibido durante su tiempo en la capital del Segura más golpes que le han provocado lesiones que al contrario. Sin ir más lejos, en el triunfo ante el Barcelona Lassa en el Palau, Sadiel Rojas perdió cuatro dientes que le impidieron disputar el duelo de la Champions League ante el Oldeburg alemán. Además, el pasado curso tuvo que jugar varios encuentros con una máscara especial al sufrir la fractura de los huesos propios de la nariz y, después de eso, ante el Bilbao Basket, acabó el partido en el hospital por un codazo recibido por Álex Mumbrú en la lucha por el rebote de un tiro libre. Y por estos motivos, entre otros, desde el club universitario no se duda en salir en defensa del jugador.

«Creo que Sadiel no es un jugador violento, es un jugador que juega al límite. Hay gente a la que molesta que coja rebotes que no debería coger, porque vuela por la zona y los gana por corazón. Entiendo que el día que agreda a un jugador o cometa una ilegalidad se le pite falta, se le expulse o lo que sea. Lo que no me parece normal es que se permitan agresiones a Sadiel Rojas y eso quede impune. Creo que no están siendo justos con él, el colectivo arbitral tiene que mirarlo porque se merece el mismo respeto que otros jugadores», dijo el pasado miércoles Alejandro Gómez, director general del UCAM CB Murcia, durante un encuentro con los medios de comunicación.

En este sentido, el jugador del conjunto universitario declaró ayer que «toda mi vida he jugado muy duro» y que le ficharon por esa razón. «Es mi trabajo, la defensa y el rebote, y estoy listo para recibir golpes en cada partido», dijo Sadiel Rojas. Además, dejó claro que el domingo estará en la pista del Palacio pese al susto de hace una semana en Zaragoza. «Estoy bien del golpe y seguro que jugaré frente al Baskonia», explicó el alero.

El UCAM CB Murcia intentará apurar sus opciones de clasificación para la Copa del Rey y, para ello, necesitará un triunfo ante el conjunto vasco. El club murciano ha preprado varias iniciativas para pasar la Nochevieja con entradas a 10 euros en todas las zonas, campanadas de la suerte con golosinas y con localidades infantiles gratuitas.