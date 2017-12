Fabri González quiere que 'su' Lorca sea un equipo "competitivo"

El entrenador Fabri González, curtido en mil batallas, estuvo acompañado por el director deportivo Paco Zaragoza en su presentación como nuevo técnico del Lorca FC tras el despido de Curro Torres. Fabri firma para lo que resta de temporada y, en caso de mantener la categoría, quedará renovado automáticamente en la entidad lorquina.

«Es una satisfacción trabajar aquí. Lorca cuenta con el privilegio de ser la única ciudad de la Región de Murcia que tiene fútbol profesional, por ello os pido que todos tiremos del mismo lado de la cuerda para lograr el objetivo de mantener la categoría y así poder aspirar la próxima campaña a cotas mayores.Nuestro objetivo es trabajar todos los aspectos del futbolista para lograr el objetivo», dijo en sus primeras palabras como técnico del cuadro lorquino y añadió que «no me considero un entrenador 'amarrategui'. Una cosa es trabajar para que un equipo defienda bien y otra es ser defensivo. No estamos en una buena situación y hay que ser realista, queda más de una vuelta y entre todos podemos conseguir el objetivo».

Del mismo modo, el entrenador gallego, que cuenta con amplia experiencia en la categoría de plata, hizo especial hincapié en que el Lorca primero debe competir para después poder llevarse los tres puntos al término de los noventa minutos. «Lo que yo quiero es competir. La palabra es competir, esto es fútbol profesional, y después la siguente palabra es ganar. Mi objetivo es hacer que este equipo compita, que no encaje goles y que tenga un estilo de juego. No digo que este equipo haya sido blandito, solo digo que hay que competir en una categoría que es muy complicada», explicó Fabri.

Sobre las posibles incorporaciones que deberá hacer el Lorca durante el mercado invernal, el gallego no quiso desvelar nada. «Esto es fútbol, por lo tanto las puertas están abiertas a que entren y salgan futbolistas. No tengo una varita mágica para cambiar todo, pero no tenemos tiempo para muchas cosas porque necesitamos puntos», aseveró y añadió que conoce bien «a todos los jugadores» y sobre todo al centrocampista Abel Gómez con el que coincidió en Granada y vivieron «muchas cosas bonitas».

Por otro lado, Paco Zaragoza hizo balance de la plantilla y de los próximos movimientos en el mercado de enero. «A día de hoy no ha venido ningún jugador a decirnos que se quiere marchar. Confirmo que el Real Murcia, el Cartagena y el UCAM se han interesado en jugadores nuestros y que en estos momentos no tenemos presupuesto para firmar a nadie. Por lo que si queremos incorporar jugadores tenemos que realizar salidas para que vayan a otros clubes y éstos paguen la mitad de la temporada. Si nos llega algún patrocinio igual podemos hacer algo. Nos hemos dado un tiempo prudencial. El míster tiene que trabajar y conocer los jugadores, porque no es la primera vez que un jugador no ha contado para un entrenador y luego ha sido titular para otro», explicó.