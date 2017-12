El camino de los que partieron

Arturo, Isi Ros y Llorente no encuentran la regularidad en la capital murciana, y Quique Rivero es suplente en el Racing - Juanlu se rompió la rodilla en su primer partido con el Mérida

Doce futbolistas abandonaron las filas del FC Cartagena el pasado verano buscando diferentes destinos. Unos se fueron poe falta de oportunidades; otros se sintieron atraídos por nuevos retos. Unos querían progresar en sus carreras y otros poner el punto final de la mejor forma posible. Seis meses después, es hora de evaluar cómo les ha ido a aquellos que triunfaron vestidos de blanco y negro durante tantas tardes de domingo, y también a quienes pasaron por el Cartagonova con más pena que gloria. Al menos en esta primera vuelta de competición, hay solo dos futbolistas a los que la vida les sonríe: Limones y Gonzalo Verdú. Los dos son titulares en sus respectivos equipos, y además están ubicados en plazas de play-off de ascenso. Por su parte, Quique Rivero apenas juega en el Racing, aunque su equipo gana.

Fernando Llorente (Real Murcia), Arturo e Isi Ros (UCAM Murcia) son rivales directos de los albinegros en el grupo IV. Los tres empezaron bien el curso, pero han perdido la titularidad en sus conjuntos y no han tenido la regularidad necesaria. Germán tampoco cuenta para su entrenador en el Logroñés, mientras que Sergio García y Artiles son referentes en sus clubes pero están en la zona baja.



Limones, guardián de la portería en el temible Mirandés

Después de cuatro temporadas en Cartagena, el portero manchego ha encontrado de nuevo su sitio en Miranda de Ebro. Su equipo es líder indiscutible en el grupo II, con cuatro puntos de ventaja sobre el Sporting B. Limones ha jugado 18 partidos con la camiseta del Mirandés y tan solo ha encajado 13 goles.



Gonzalo Verdú, un baluarte para la defensa del Elche

Como ya demostró en su ciudad natal, Gonzalo Verdú se ha erigido en sus primeros meses con la camiseta del Elche en uno de sus hombres más importantes en defensa. El cartagenero ha jugado 19 partidos, y ha sorprendido en su faceta goleadora con tres tantos anotados. Su equipo comenzó bien el curso, pero una serie de malos resultados provocaron la destitución de Vicente Mir. Con Josico en el banquillo desde hace un mes, el equipo ilicitano venció en el último partido de la primera vuelta después de siete jornadas sin conseguirlo.

Quique Rivero, lesionado

El cántabro Quique Rivero decidió no renovar con el Cartagena el pasado verano para regresar a su tierra natal, Cantabria. Con el Racing de Santander empezó la temporada de titular, pero una lesión en octubre le obligó a estar un tiempo parado, y desde entonces no ha vuelto a contar con la confianza de su entrenador. Solo ha jugado dos veces como titular en los últimos dos meses, e incluso no se descarta una salida en el mercado invernal. En cambio, el equipo funciona: es tercero del grupo II, a seis puntos del Mirandés.



Sergio García lidera a un Toledo que está cerca del descenso

El extremo Sergio García es una pieza fundamental en el Toledo entrenado por Onésimo. Ha jugado todos los partidos de titular y ha marcado cuatro goles. En cambio, su equipo es decimoquinto en el grupo I.



Arturo solo ha marcado tres goles con la camiseta del UCAM

El UCAM Murcia se hizo con los servicios de Arturo el pasado verano para apuntalar el ataque. El atacante cartagenero intentaba reencontrarse con el gol tras un final de temporada negado de cara a puerta a las órdenes de Monteagudo. Desde que llegó a La Condomina, Arturo ha anotado tres goles, y ha alternado la titularidad con la suplencia. Los universitarios son cuartos, a solo tres puntos del líder del grupo, el FC Cartagena.

Isi Ros, pitado en Cartagena e inestable en La Condomina

El extremo de Las Torres de Cotillas anotó en su regreso al Cartagonova con la camiseta del UCAM. Posteriormente, celebró el gol y se marchó pitado. En el conjunto universitario ha recuperado la chispa y la velocidad por banda, aunque tampoco se ha asentado en el once titular con ninguno de los dos entrenadores.

Llorente prosigue su línea descendente de su etapa albinegra

Al igual que en sus últimos meses en el Cartagonova, Llorente ha ido de más a menos con el Real Murcia. Empezó el curso de titular, pero rápidamente desapareció de las alineaciones. Salmerón le ha utilizado algo más en el centro del campo, pero el segoviano no ha anotado ni un solo gol. Cabe recordar que con el Cartagena anotó siete en unos meses.

Germán no cuenta en el Logroñés

Tan solo siete partidos ha jugado el canario Germán Sáenz de Miera con la camiseta del Logroñés. Además, no ha sido titular ni una sola vez en la competición liguera y no ha marcado ningún gol. Su técnico solo le ha sacado en Copa del Rey de inicio. El equipo está ubicado en la zona media de la tabla en el grupo I.

José Manuel Artiles intenta reflotar al filial de Las Palmas

El canario José Manuel Artiles es una pieza clave en su nuevo equipo, Las Palmas Atlético. En su regreso al Cartagonova hizo un gran partido, donde marcó su único gol del curso, pero su equipo es penúltimo en el grupo IV. En los últimos meses ha tenido problemas de lesiones.



Una lesión de rodilla mantiene a Juanlu Hens en el dique seco

Tras varias temporadas como ídolo de la afición albinegra, Juanlu Hens se lesionó en su primer partido con su nuevo equipo, el Mérida. Se sometió a una operación de rodilla, pero aún no ha regresado a los terrenos de juego. Desde el Cartagonova le llegaron varias muestras de apoyo para animarle en su fase de recuperación.