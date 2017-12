Rojas: "Quien necesite entradas para el domingo que me llame"

Sadiel Rojas, jugador del UCAM CB Murcia, ha dejado claro hoy que no cambiará su forma de jugar por muy duro que se empleen los rivales con él y ha asegurado que está "listo para recibir golpes en cada partido". El alero internacional dominicano ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de los Deportes cinco días después de dar el susto de la jornada en la Liga Endesa. Rojas sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento durante unos segundos al caer al suelo en la lucha por un rebote a falta de cuatro minutos para que acabara el encuentro que el UCAM CB venció por 73-77 en la pista del Tecnyconta Zaragoza.

Sobre el partido del domingo, en Nochevieja a las 12.30 horas en el Palacio ante el Baskonia, el jugador del UCAM confía en que la afición acuda para apoyar al equipo, a pesar de ser una fecha señalada. "Necesitamos el apoyo de todos los aficionados aquí porque es importante ganar para poder disputar la Copa del Rey. Además, tenemos entradas a buen precio y a aquellas personas que no puedan pagarlas que me llamen", ha comentado Rojas enviando un mensaje a la parroquia grana.

No es la primera vez que le ocurre algo parecido al bravo jugador grana, pero él le resta importancia. "Estoy bien del golpe y seguro que jugaré el domingo", ha dicho para añadir que su ADN le hace ser un jugador de briega. "Toda mi vida he jugado muy duro y por eso me ficharon. Es mi trabajo, la defensa y el rebote, y estoy listo para recibir golpes en cada partido", ha manifestado. El cuadro universitario ya está totalmente centrado en el compromiso del domingo frente al Baskonia, correspondiente a la decimocuarta jornada liguera y que tendrá lugar en el Palacio a las doce y media del mediodía. Para este choque el club ha fijado el precio de todas las entradas a 10 euros y regalará localidades para infantiles.

Del Baskonia, equipo que disputa la Euroliga y que es quinto en la competición doméstica, Rojas ha destacado que " juega muy rápido y es un rival difícil", pero ha Rojas añadido que el UCAM CB, undécimo en la Liga con seis victorias y siete derrotas, está "preparado para pelear y ganar". El dominicano es todo un referente para la afición y él agradece el cariño que recibe. "Lo más importante es la gente que siempre me ha animado y me hace sentir feliz", ha apuntado el exterior, quien considera que "el objetivo de la temporada es volver a Europa y disputar las eliminatorias por el título y también la Copa del Rey".