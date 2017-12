Cuarta victoria consecutiva de Unicaja en la Euroliga

El Unicaja ratificó su buen momento de juego al lograr la cuarta victoria consecutiva en Euroliga ganando a domicilio al Maccabi, que pierde el tercer partido como local, con 20 puntos del escolta serbio Nemanja Nedovic y 18 puntos del ala-pívot estadounidense Jeffs Brooks.



El encuentro en el primer cuarto fue muy igualado, con alternativas en el marcador, y los tiradores de ambos equipos infalibles, especialmente Nedovic y el escolta estadounidense del equipo israelí Michael Roll (17-14, minuto 8). Entre ambos equipos anotaron en los primeros diez minutos cuatro triples, que dejaron el resultado en 22-19.



El Unicaja mantenía el orden en defensa, aunque Nedovic, a pesar de su acierto, parecía disperso. El Maccabi, agresivo en defensa, comenzó a funcionar en ataque y poco a poco fue aumentando la ventaja (32-19, min 13).



El conjunto cajista jugaba irregularmente, con excepciones en ataque como los triples del alero Dani Díez, el ala-pívot estadounidense Jeff Brooks y Nedovic, que intentaban mantener a los malagueños en el partido, a pesar de la fuerza y agresividad de los locales antes del descanso (47-39, min 20).



El Maccabi mantenía la diferencia gracias al base estadounidense Norris Cole, con 14 puntos ante un Unicaja irregular, con buenos momentos y algunos errores en ataque, aunque volvieron a relucir Nedovic y Brooks, metiendo en el partido a los malagueños (54-54, min 26).



El Unicaja se sentía a gusto en el partido, intimidando a un Maccabi fuerte dentro de las zonas, pero flojo atrás, lo que aprovecharon el base Alberto Díaz y el pívot georgiano Giorgio Shermadini, le dieron la vuelta al marcador (58-61, min 30).





