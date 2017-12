Comienza la operación salida

El extremo Nadjib, con ficha sub-23, ´rompe´ su cesión y regresa al Tenerife

El Real Murcia volvió ayer al trabajo tras las ´vacaciones´ navideñas y lo hizo con doble sesión de trabajo, pero con una cara menos. Una vez desbloqueada la parcela institucional tras la repentina marcha del ya expresidente del club Raúl Moro y el desembarco oficial del empresario mexicano Mauricio García de la Vega, el conjunto grana se ha puesto manos a la obra en el plano deportivo para reforzar en el mercado invernal a la plantilla que dirige José María Salmerón. El primero en abandonar la disciplina murcianista, según se anunció ayer, ha sido el extremo Nadjib al ´romper´ su cesión para regresar al Tenerife y buscar un nuevo destino que le asegure protagonismo.

Y es que desde hace varios días ya se apuntaba desde el club tinerfeño la vuelta de un jugador que está considerado como una de las ´perlas´ de su cantera y que necesita más rodaje para no cortar su progresión. Nadjib, de 21 años de edad, libera así una de las seis fichas sub-23 en la plantilla murciana después de disputar un total de 232 minutos con la camiseta grana. Tan solo ha sido titular en los dos encuentros, los correspondientes a la eliminatoria de la Copa del Rey ante el FC Barcelona -tanto en la Nueva Condomina como en el Camp Nou- y en liga solo ha disputado tres partidos -Córdoba B, Las Palmas Atlético y Cartagena- (32 minutos en total) saliendo siempre desde el banquillo y siempre estando sobre el césped menos de un cuarto de hora.

«Como todos saben hemos llegado a un acuerdo donde me desvinculo del Murcia, me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes, por cómo me han tratado en este tiempo. Compañeros, cuerpo técnico, afición, utilleros, fisios, empleados del club... Desde el principio me habéis tratado como uno más. Desearles mucha suerte en lo que resta de temporada y conseguir el deseado ascenso que este gran club y gran ciudad se merecen», escribió el propio jugador ayer en su cuenta personal de Twitter tras conocerse su marcha.

No obstante, no es el único movimiento que se espera durante los próximos días en la Nueva Condomina. De sobra es conocido que el conjunto grana intentará incorporar a sus filas durante el mes de enero a un delantero ante la grave lesión de rodilla de Víctor Curto, sufrida a mediados de octubre, y la falta de gol de Salva Chamorro. El club, ya que todavía se desconoce si los movimientos en el mercado estarán liderados por Deseado Flores como hasta ahora o por personal de la confianza de Mauricio García de la Vega, aprovechará la ficha sénior de Curto para traer a un ´nueve´. Sin embargo, para fichar a más futbolistas que superen los 23 años, el Murcia tendría que dar salida a otros tantos jugadores que durante el verano firmaron contratos por varias temporadas.

Salmerón ya aseguró que no es partidiario de que se produzcan grandes cambios en el vestuario durante el mercado invernal, pero es consciente de que el equipo necesita reforzarse para contar con mayores garantías de cara a la segunda vuelta del curso e intentar dar caza al líder del grupo IV de Segunda B, que se encuentra a seis puntos de distancia. Por eso, además de un delantero, el técnico almeriense ha hecho saber a las oficinas de la Nueva Condomina que la llegada de un central también es casi imprescindible ante la plaga de lesionados en una plantilla descompesada en esa posición y sobre todo tras las dudas que han dejado algunos de los actuales zagueros.

Carlos Delgado, del Albacete, es una de las principales opciones que baraja el Murcia para cubrir esa posición aunque antes deberán abandonar la disciplina murcianista otros tantos futbolistas. Jugadores como el extremo Abel Molinero o el centrocampista Fernando Llorente se encuentran en el ojo del huracán al no cubrir las expectativas geradas en este primer tramo del campeonato. Sobre todo el mediocentro segoviano, quien ha dejado muchas dudas en sus apariciones y no ha conseguido consolidarse en los esquemas de ninguno de los tres entrenadores que han pasado por la Nueva Condomina estos meses.