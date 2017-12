Los 'Reyes' del fútbol murciano

Los murcianos más destacados en el fútbol profesional despertaron ayer la ilusión y las sonrisas de los niños más pequeños del hospital de La Arrixaca. Los futbolistas de la Región que actualmente se encuentran en las principales ligas visitaron a los jóvenes aficionados que se encuentran hospitalizados durante la Navidad para pasar una agradable mañana junto a ellos.

Pedro León, centrocampista del Eibar, Alberto Botía, central del Olympiakos griego, José Verdú ´Toché, delantero del Oviedo y tanto Adrián Marín como Andrés Fernández, lateral y portero del Villarreal, respectivamente, repartieron juguetes a los más pequeños junto al exjugador Juan Valera, quien militó en las filas del Murcia, el Getafe o el Atlético de Madrid.

Los jugadores visitaron las distintas dependencias del aula hospitalaria, cirugía pediátrica y oncología y también entregaron a los más pequeños varios balones y camisetas firmadas. «Es un placer venir siempre aquí, son muchos años seguidos que venimos junto a la Federación Murciana y estamos encantados de sacar una sonrisa siempre a los más pequeños», coincidieron ayer tanto Pedro León como el bullense Juan Valera en su visita al hospital.

El jugador muleño, actualmente en el Eibar, no ha iniciado la temporada con buen pie por culpa de las lesiones, ya que hace unas semanas tuvo que pasar por el quirófano para tratarse de unas molestias y todavía no ha podido regresar a su mejor nivel. «Al final tienes molestias, pero son peores que tener una lesión grave. Los plazos están siendo más largos y es lo que provoca que sea una tortura psicológica», explicó Pedro León sobre sus molestias que le han impedido formar parte del buen arranque del conjunto vasco en Primera División y por eso pide «salud» al 2018.

Por su parte, Juan Valera, quien ha tenido que colgar las botas a los 33 años por unas molestias en su cadera, aseguró en el encuentro con los medios de comunicación que «cuando se cierra una puerta siempre se abre otra» y añadió que no le apetecía retirarse. «No me apetecía retirarme, pero la cadera no me ha dejado seguir y estoy contento porque me quedo con que lo he dado todo en el fútbol», aseveró.

También estuvieron presentes los murcianos del Villarreal, Andrés Marín y Andrés Fernández, quienes tampoco han tenido suerte con las lesiones en este 2017 y, en el caso del lateral, podría salir como cedido en el mercado invernal. Por otra parte, también hizo de las delicias de los más pequeños el zaguero Alberto Botía, quien nada más acabar el acto tomó un vuelo hacia Grecia para reincoporarse a los entrenamientos de su club de cara al exigente segundo tramo del campeonato.