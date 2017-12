El lorquino Juanfran Guevara anuncia su retirada del motociclismo

El piloto lorquino Juanfran Guevara ha sorprendido anunciando su retirada del motociclismo como piloto profesional a través de un comunicado oficial. "Los motivos que han llevado a esta decisión han sido muy meditados de antemano y son principalmente personales", afirma el mismo.

"Ha sido una decisión muy dura, y meditada, que he tomado con ayuda, en primer lugar, de mi familia, de toda la directiva del Club de Fans y de los principales patrocinadores que me han apoyado a lo largo de todos estos años. Mi pasión por el mundo del motociclismo no ha cambiado en absoluto, pero diferentes motivos económicos, y principalmente personales, han dado pie a tomar esta decisión irrevocable", dice la carta abierta del lorquino.

"He decidido enfocar mi carrera al mundo empresarial, estudios que he estado compaginando todos estos años mientras competía en el mundial de motociclismo. Ha llegado un punto en el que creo que de esta forma voy a poder crecer más como persona y dedicar, además, más tiempo a diferentes proyectos que llevo desarrollando durante los últimos años y que hasta ahora no he podido defender como se merecen", continúa diciendo el murciano, quien este año participó en el Mundial de Moto3 con el equipo RBA Racing Team.

"Todo el que esté o haya estado en este mundo, conoce todo lo que hay que sacrificar para poder dar el 100% en los circuitos. Quiero dedicar más tiempo a mi familia y volver a recuperar, en cierta forma, amigos y personas que he descuidado", afirma el joven de 22 años, quien también ha querido agradecer "al equipo RBA-BOÉ Racing Team su comprensión y desearle mucha suerte en sus próximas temporadas en el Mundial de motociclismo. Gracias por el apoyo y por confiar en mi durante estos años".

Guevara también ha tenido palabras de agradecimiento para sus primeros compañeros de viaje: "Dar las gracias a TeaMMurcia por estar a mi lado desde el primer momento y velar por mi management desde los inicios hasta hoy. Gracias a todos los patrocinadores que han apostado por mí desde que comencé mi carrera como piloto en el campeonato regional de la Región de Murcia, acumulando más de 40 podios en campeonatos nacionales, logrando el subcampeonato de Europa y llevando mi nombre por los diferentes continentes a través del mundial de motociclismo, llegando a cumplir un sueño como es el de subir a un podio de MotoGP. Por último, y para mí lo más importante, sois todos aquellos aficionados que habéis lucido el 58 por todos los circuitos en símbolo de apoyo. El Club de Fan será parte de mí durante toda mi vida. Vosotros habéis sido el motivo por el que más vueltas le he dado a este asunto. Nunca habrá suficientes palabras para agradeceros todo", expresa.

Su carta de despedida la ha concluido diciendo que "cierro una etapa de mi vida de la que me llevo multitud de momentos, y sobre todo, gente maravillosa a la que nunca olvidaré. A todos vosotros, a mis padres y a Miguel, Gracias".