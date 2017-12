Ibon Navarro, contra su ADN

El UCAM Murcia CB-Baskonia del próximo domingo en el Palacio de los Deportes (12.30 horas) será especial por varios motivos. El primero, porque se disputará en la inusual fecha del día de Nochevieja por la mañana; el segundo, porque el club ha organizado un acto en el descanso del encuentro para que los aficionados se tomen las uvas de la suerte en forma de golosinas; y el tercero, porque Ibon Navarro Pérez de Albéniz, entrenador del conjunto murcianista, se enfrentará el club donde se crió, del que lleva su ADN y al que llegó a dirigir tanto en ACB como en Euroliga tras pasar por todas sus escalas inferiores.

El entrenador Vitoria acudía de niño a Mendizorroza a ver los encuentros del histórico club de vasco, aunque sus primeros pasos como técnico los dio en el Corazonistas, uno de los colegios con más tradición en el deporte de la canasta de la ciudad. Fue en un partido con los cadetes de ese modesto centro escolar, al que llegó a clasificar para la liga vasca, cuando el entonces director de cantera del Baskonia se fijó en él. «No he visto nada especial en este equipo, pero sí me ha llamado la atención su entrenador», le dijo el directivo baskonista a su tío Luis, culpable de su pasión por la canasta. En el año 2000 cogió las riendas del conjunto infantil de la entidad y fue subiendo escalones -cadete, júnior y senior de 1ª Nacional- hasta que en 2006 abandonó un buen puesto de trabajo como químico para acompañar a Rafa Sanz al Tenerife Rural. Pero poco duró la aventura porque de nuevo el Baskonia pensó en él para que se convirtiera en ayudante de Neven Saphija en 2007. Siguió con Dusko Ivanovic (2008 a 2010) en una época dorada para los vascos, pero Paco Olmos lo tentó para que se fuera con él a intentar consolidar al Menorca (2010-2011) en la ACB. De allí saltó al Valencia (2011 a 2013), donde también coincidió con Velimir Perasovic. Pero de nuevo recibió la llamada de la tierra cuando Sergio Scariolo llegó al club vasco en 2013 e Ibon Navarro, que con 16 años de edad dejó de ser un base peleón para sentarse por primera vez en un banquillo, volvió al Buesa Arena. En la temporada 2014-2015, tras convertirse el italiano en seleccionador nacional, llegó Marco Crespi. El equipo no inició bien la temporada y en el mes de noviembre el club que preside Josean Querejeta le entregó al mando al hoy preparador murcianista. Dirigió al club de Álava durante 31 partidos de competición nacional (18 victorias y 13 derrotas), alcanzando la sexta plaza en la liga regular y cayó en los cuartos de final del play off ante el Unicaja de Málaga, además de 19 de Euroliga (9 triunfos y 10 derrotas). Después de dar el paso de ser primer técnico, estuvo dos campañas en Manresa, logrando en la primera de ellas la salvación al darse una serie de carambolas en la última jornada que le beneficiaron pese a caer, precisamente, en el Buesa Arena por 83-80.

Ibon Navarro nunca ha ocultado la gran influencia que ha tenido en su carrera deportiva la escuela vasca. Muchos le comparan con Dusko Ivanovic -«dicen que me parezco mucho a él, pero también es lógico porque es con quien más tiempo he pasado», comentó en una entrevista a LA OPINIÓN-. Ese ADN queda claramente reflejado en el juego del UCAM Murcia, con jugadores que no dan ningún partido por perdido y que basan su fortaleza en la defensa. Esta semana, la primera desde el mes de octubre sin partido de competición europea, tendrá más tiempo para estudiar las virtudes y defectos de la plantilla baskonista que ahora dirige Pedro Martínez, sustituto de Pablo Prigioni. Además, los vascos juegan en su pista el viernes contra el CSKA Moscú, líder de la Euroliga, donde seguro que tendrá puesta la atención el preparador de Vitoria.