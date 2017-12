Raúl Moro: "En el partido ante el Betis decidí que debía dar un paso atrás"

Raúl Moro Martín, quien aún ostenta el cargo de presidente del Real Murcia pero que ha anunciado que cede su 84% en el accionariado al mexicano Mauricio García de la Vega, ha afirmado en declaraciones a La 7 que la decisión de abandonar el club la tomó en el partido contra el Betis Deportivo y que no recibirá ninguna compensación económica por la operación. Además, el extremeño ha afirmado que el contrato de cesión al representante mexicano es hasta 2019 y que "entonces veremos lo que pasa".

"Me voy con una espina clavada, pero la gente que viene, por las reuniones que he tenido con ellos, me han garantizado que cubrirán el presupuesto de aquí a 2019 con el objetivo de lograr que el club suba de categoría".

El presidente también ha desvelado que el club, bajo su mandato, ha buscado lograr una hipoteca sobre el uso del estadio para así cubrir las deudas con Hacienda y Seguridad Social: "Principalmente siempre dije que venía para sumar y sacar el proyecto adelante. En todo momento estuvimos barajando la reestructuración de la entidad sacando una hipoteca sobre el uso del estadio y poniendo de acuerdo a todos los partidos políticos de la ciudad. Me quedo con esa espina clavada", ha afirmado.

Moro también ha hecho balance y ha comentado que los más complicado en un club como el Real Murcia "es el día a día". "El Murcia, siempre lo he dicho, es un club que siempre está en la UCI y hay que darle poco a poco esa salida, pero cuando estás solucionando un problema, te surge otro. Si quieres gestionar el club tienes que estar en todos los eventos, viajes y estar con el equipo, que es lo que más pesa", ha puntualizado.

"Raúl Moro se aparta sin recibir ni un solo céntimo del Real Murcia", ha dicho el presidente, quien ha afirmado también que "antes de hablar con Mauricio García de la Vega, pensé en donar el club a la ciudad, pero si en 12019 no se materializa (el traspaso) ya veremos. El Real Murcia es patrimonio de la ciudad", ha expresado.