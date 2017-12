Y se nos fue mesones

Diciembre negro para la historia del fútbol cartagenero el de 2017. Comenzaba con el fallecimiento de Juanjo Díaz y la pasada semana teníamos conocimiento del de Felipe Mesones, a los 81 años de edad. Y si para el de Ciudad Real dedicábamos unas líneas, ya que había sido el que dirigía al actual FC Cartagena cuando este se alzaba con su tercer título oficial, con el argentino no podíamos menos, puesto que se trata de uno de los tres entrenadores más importantes en la historia de nuestro fútbol en el último medio siglo.

Para los que lo tengan menos ubicado, Felipe Mesones fue futbolista -extremo diestro- antes que entrenador y llegó a debutar con Boca Juniors. Luego recalaba en el Real Murcia a finales de los 50 y terminaría sus días como jugador una década después en el fútbol catalán, pasando por Hospitalet y Europa. Hasta visitó El Almarjal vistiendo la camiseta del Levante. Posteriormente, la carrera como técnico la iniciaba en el San Telmo de su Argentina natal y pasó por los juveniles del Espanyol brevemente antes de trasladarse a Mahón, lugar en el que comenzaría a hacerse un nombre. Finalmente, en la trilimenaria aterrizaba en el verano de 1970, al entonces denominado CD Cartagena, después de que hubiese sonado anteriormente para el banquillo albinegro en sustitución de Llopis.

En su primera campaña aquí, en Tercera cuando aún no existía Segunda B, cabe recordar que ascendía a Segunda el campeón de grupo y únicamente promocionaba el segundo clasificado. Bajo dicha premisa, Mesones mantuvo al equipo entre el cuarto y quinto puesto durante toda la primera vuelta y era el buen campeonato de Copa, alcanzando la cuarta ronda ante el Real Oviedo, lo que compensaba la situación. Ya en el tramo final de liga se ganarían 12 de 16 partidos y se lograba la segunda posición, incluso con opciones de primera plaza en la última jornada. La eliminatoria por el ascenso, a doble partido, sería contra el Logroñés, que promocionaba para no descender de Segunda, y la ida se saldaba con un contundente 3-0 en Las Gaunas. Cerca se estuvo de remontar en casa, pero aquel 2-0, con un gol anulado, es otro de nuestros capítulos de promociones perdidas como locales.

Tras el fiasco, continuaba Mesones en el banquillo una temporada más y esta vez sí mantendría una lucha por el liderato desde el inicio del campeonato. El adversario en esta ocasión era el Murcia, que a la postre se llevaría el gato al agua. Como dato, tercero quedó el Jaén, a 18 puntos de distancia del Cartagena cuando las victorias solo valían 2 puntos. Al igual que el año anterior, al ser subcampeón tocaba play off y este fue el de la escabechina del árbitro Herencia Jurado frente al Hércules. Un 3-1 en Alicante que no se pudo, o más bien no dejaron, remontar en la vuelta, calificado en palabras del propio Mesones como «esto ha sido un descaro, un robo». Amargura aparte, ese mismo año en Copa también se llegaría a octavos de final, cayendo honrosamente ante el Athletic de Iríbar, campeón del torneo.

Evidentemente, tras estas dos más que notables campañas, el argentino tuvo mejores ofertas que la que pudo ofrecer el Cartagena en Tercera, llegándose a rumorear que el propio Athletic había puesto sus ojos en él. Ironías de la vida, acabaría firmando junto al mítico Genaro Zapata por el Murcia, que venía de ascender por delante de su Efesé. Y allí subiría a Primera, categoría en la que luego también dirigiría a Elche, Hércules, Salamanca y Valladolid antes de volver a Cartagena en 1985, ya en Segunda División.

En dicha campaña, los albinegros, que se habían clasificado el año anterior en un meritorio octavo puesto con Txutxi Aranguren, no cumplieron las expectativas con Mesones. Mediada la temporada eran colistas y muchos fueron los que pidieron el cese del técnico, incluso dando por descendido al equipo en enero, pero lo cierto es que se salvó matemáticamente antes de la última jornada. La siguiente -86/87- también la iniciaría el argentino, pero era relegado de su cargo en la jornada 30, yendo penúltimo. Como ya contamos en su día, hubo salvación deportiva con el tándem Arango-Añil en el banquillo, pero se hubiera conseguido de todas formas por reestructuración de la categoría.

Y, por último, tres décadas después de su primera vez en la ciudad y habiendo sumado otro par de ascensos con Elche y Valladolid, vino su etapa final como albinegro y como entrenador. Cuando Florentino Manzano le encomendaba el proyecto del Cartago en la temporada 2001-02, tras la espantada de Antonio Gómez a los dos días de llegar, antes de comenzar la liga. La jornada 1 con alineación indebida en Almería no podía ser buen presagio y, pese a que el equipo se situó quinto a los siete partidos, dos derrotas consecutivas en Écija y en casa ante el Ceuta, y ser eliminado de la Copa Federación, le sentenciaron. Así decía Felipe Mesones adiós a los banquillos y a Cartagena, con más de 175 partidos dirigidos aquí. DEP leyenda.