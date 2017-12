"Igual que se castiga a Rojas cuando se pasa del límite, se debe hacer con sus rivales"

El desenlace de la victoria del UCAM CB Murcia ayer en Zaragoza estuvo marcado por el susto de Sadiel Rojas. El alero sufrió un golpe en la lucha por un rebote que le dejó inconsciente durante unos segundos y, aunque se recuperó pronto, no pudo regresar a la pista en los últimos minutos del partido. Ibon Navarro, entrenador universitario, defendió al jugador al término del encuentro y aseguró que iban «a convencer» a Rojas de que se quedase anoche en Zaragoza para comprobar que todo estaba en orden.

«Rojas está bien pero no queremos correr riesgos por cometer alguna imprudencia y queremos que se quede aquí para hacerse una pruebas. No me gustan las etiquetas que se ponen a los jugadores y entiendo que Rojas es un jugador que hay que controlar porque va al límite. Entiendo que si él va al límite también vayan sus rivales, pero no todo vale. Si a Rojas se le castiga también se le debe castigar a los demás. Hay que cuidarlo porque algún día va a pasar una desgracia y tenemos que llevar cuidado», explicó Ibon Navarro tras el encuentro ante el Tecnyconta Zaragoza.

Sobre el encuentro el técnico vitoriano señaló que estuvo condicionado por «el bajo cierto desde el tiro libre y el triple», pero destacó que la fortaleza defensiva fue lo que hizo al equipo sumar su sexta victoria en la Liga Endesa en lo que va de curso. «A pesar de no estar muy acertados nuestra fortaleza es defender y hemos ganado defendiendo. Oleson ha hecho una defensa brillante sobre Neal y el rebote ofensivo ha sido lo que nos ha mantenido por delante», dijo.

Además, Ibon Navarro destacó la actuación de Marko Lukovic, quien finalizó el choque con diez puntos y siete rebotes. «A veces mataría a Lukovic, pero estoy muy contento con su actuación porque nos ha ayudado mucho en el rebote, algo que hasta ahora no estaba haciendo, y atrás ha estado bastante correcto», consideró el técnico. No obstante, también hizo especial hincapié en la aportación ofensiva del base Clevin Hannah y Ovie Soko, quienes «mantuvieron su línea» de los últimos duelos.