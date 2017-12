Aketxe es el que más 'muerde'

La lucha por el gol es una carrera de fondo que se inicia en verano desde las secretarías técnicas y que luego se traslada a los terrenos de juego. La facilidad para ver puerta o la eficacia para materializar las ocasiones son aspectos fundamentales para que cualquier equipo acabe luchando por un objetivo o por otro. El Real Murcia, el FC Cartagena y el UCAM CF comparten la misma meta en el grupo IV de Segunda B después de completar la primera vuelta. Sin embargo, en la pelea por el gol, el conjunto albinegro es el que destaca por encima del resto de clubes de la Región. Sobre todo por las cifras del delantero Isaac Aketxe, que han sido vitales para que el Cartagena se coma el turrón como 'campeón de invierno' por segunda temporada consecutiva.

Y es que el atacante vasco es el jugador que mejores cifras goleadoras presenta en el ecuador de la campaña. Con 9 goles en 17 partidos en liga (una media de 0,52), Aketxe se ha convertido en el principal evaluarte ofensivo del equipo que dirige Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, a pesar de los altibajos que ha mostrado en este tramo de la competición. Tan solo se ha perdido dos partidos, ambos por sanción, y pese a que estuvo casi un mes sin ver portería -desde a mediados de octubre hasta noviembre- sus goles siempre se han traducido en puntos para el FC Cartagena. Además, ha finalizado la primera vuelta anotando en los últimos tres partidos -ante el Lorca Deportiva, el Linense y el Écija- demostrando que su olfato cuenta con un amplio repertorio con tantos de diferente índole que han llevado al Cartagena a ser el primer clasificado del grupo IV.

En el UCAM Murcia CF, el segundo equipo de la Región que ha finalizado tras la disputa de 19 jornadas en los puestos de play off de ascenso (cuarto clasificado), el gol siempre ha sido la tarea pendiente de sus jugadores más adelantados desde que arrancó el curso. No obstante, los periodos de sequía que han presentado tanto Arturo como Alberto Quiles de momento no han sido un impedimento para que el cuadro universitario sume puntos de forma regular.

Lluís Planagumá y José Miguel Campos, exentrenador y actual técnico del UCAM respectivamente, siempre han destacado el trabajo del delantero cartagenero por encima de sus goles. Pero lo cierto es que presenta en su cuenta tres tantos en 19 partidos (una media de 0,15 goles en liga) y en la última jornada del 2017, ante el San Fernando, se quitó un peso de encima después de ocho partidos sin anotar. Alberto Quiles, por su parte, mejora algo los números de Arturo con cinco goles en 18 partidos (una media de 0,27 por encuentro), pero cuando parecía que podía hacerse con un hueco fijo en el once, el andaluz no ha aprovechado sus oportunidades. No obstante, también vio puerta ante el San Fernando (2-1) para que el UCAM cerrase el año con cinco partidos sin perder.

En el caso del Real Murcia, por su parte, el club grana ha conseguido enderezar su rumbo con la llegada de José María Salmerón al banquillo después de un mal inicio y situarse así a seis puntos del líder y a tres del UCAM. Sin embargo, el técnico almeriense ha tenido que superar el hándicap de no poder contar con el delantero Víctor Curto tras sufrir una grave lesión de rodilla unos días antes de la llegada del entrenador. Hasta entonces, el catalán era el jugador más en forma del conjunto grana con tres tantos en nueve partidos (una media de 0,33 en liga) y sus tantos en la Copa del Rey con 6 en tres partidos, fueron los 'culpables' de que el Murcia alcanzase los dieciseisavos de final por primera vez después de siete temporadas.

El Murcia ha conseguido revertir la mala situación por la que estaba atravesando gracias al olfato goleador de jugadores como Elady o Santi Jara, puesto que Salva Chamorro o Pedro Martín -castigado por las lesiones- no han logrado ocupar el vacío dejado por Víctor Curto. Chamorro ha conlcuido la primera vuelta con dos tantos en 18 partidos y desde la derrota ante el Cartagena en el derbi no ve portería pese a que ha contado con ocasiones claras para mejorar sus números. Esto hace que, junto a la lesión de Curto, el Murcia se vea obligado a acudir al mercado invernal por segundo año consecutivo en busca de un 'nueve' para colarse entre los mejores de la clasificación.