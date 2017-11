El primer examen para el líder

Las mujeres podrán entrar gratis al Cartagonova por el día contra la violencia de género

El FC Cartagena afronta esta tarde una de las primeras pruebas de fuego de la temporada. El conjunto albinegro está prácticamente en cuadro debido a las ausencias obligadas -por lesiones y sanciones- con las recibirá a las 20.00 horas ( La 7TV) al filial del Betis. Las mujeres podrán acceder gratis al Cartagonova en una iniciativa fomentada desde el club con motivo del día contra la violencia de género. El entrenador Alberto Monteagudo contará con hasta ocho bajas para defender la primera plaza que conquistó el pasado domingo con el punto ante el Badajoz, pero, sobre todo, el técnico manchego tendrá que sacarse algo para recomponer su centro del campo.

Gonzalo Poley es el único mediocentro con el que puede contar Monteagudo para el encuentro, pero su disponibilidad no estará del todo clara hasta última hora. El jugador albinegro ha arrastrado unas molestias varios días que le han impedido ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros, aunque viendo el corto abanico de posibilidades con el que cuenta el técnico para esa posición todo apunta a que el andaluz tratará de saltar al césped del Cartagonova desde el inicio del choque.

Su posible acompañante será también una incógnita, puesto que Sergio Jiménez y Alejandro Chavero será bajas por sanción y Cordero estará cuatro semanas apartado de los terrenos de juego por una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le ha obligado a decir adiós al tramo final de la primera vuelta del campeonato. No obstante, los problemas de Alberto Monteagudo no acaban ahí. El portero Pau Torres, quien no viajó con el equipo a Badajoz, todavía no ha superado del todo las dolencias del tramo final del derbi ante el Real Murcia, por lo que Marcos Morales podría volver a defender la portería del Cartagena esta tarde.

En la defensa Moisés ha sido sancionado por el Juez de Competición con cuatro partidos tras su expulsión del pasado domingo y eso provocará que el venezolano Josua Mejías regrese al centro de la zaga para volver a hacer pareja con un incombustible Míchel Zabaco. Los laterales Jesús Álvaro y Óscar Ramírez tampoco han superado al cien por cien las molestias que les impidieron estar ante el Badajoz. Así que los costados de la zaga albinegra volverán a tener nuevos dueños.

El técnico del Cartagena optó la pasada jornada por Mejías en el lateral derecho, al no poder contar con Ramírez, pero la expulsión de Moisés cambió todos los planes durante el encuentro. El capitán Ceballos tiene todas las papeletas para seguir sumando minutos esta temporada y Morros ocuparía el lateral izquierdo si el canario Jesús Álvaro no logra llegar a tiempo para el encuentro ante el fililal verdiblanco.

No obstante, el Betis Deportivo tampoco llega en las mejores condiciones posibles al Cartagonova. El técnico José Juan Romero tendrá que tirar del juvenil para completar la convocatoria, puesto que cuenta con las bajas de Liberto, Juanjo Mateo, Pozo y Dan Ojog por lesión y las ausencias de Nacho e Hinojosa por sanción. El filial sevillano no gana desde el pasado 1 de octubre, cuando derrotó en su casa al UCAM Murcia (1-0), aunque llega cargado de moral al choque después de sumar un valioso punto el pasado fin de semana ante el Jumilla (3-3) tras arrancar el encuentro con un 0-2.

«Vamos con una defensa prácticamente nueva. No sé la media de edad de los que saltarán mañana al campo pero será bestial para esta categoría. Tengo mucha confianza en el talento del futbolista y el futbolista de aquí lo tiene. Estamos convencidos de que es cuestión de crecer. Cuando se den dos pasos adelante vendrán todos», dijo José Juan Romero, entrenador del Betis Deportivo, en la previa del encuentro en referencia a la convocatoria con la que se presenta esta tarde en el Cartagonova.