El Murcia sabe que no puede relajarse

Las mujeres pueden acceder gratis a Nueva Condomina por tratarse del Día Mundial contra la Violencia de Género

El Real Murcia está inmerso en una racha de resultados tan buena que esta tarde en Nueva Condomina ante un Badajoz en horas bajas buscará su quinto triunfo en las últimas seis jornadas ligueras, unos números que permiten que los pupilos de José María Salmerón puedan darse el gusto de dormir hasta mañana, como mínimo, en los soñados puestos de play off de ascenso, una zona donde los granas no han sido capaces de meter la patita después de haberse disputado quince jornadas ligueras del campeonato en el Segunda B.

La reacción en lo que a resultados se refiere desde la llegada de Salmerón al banquillo que ahora mismo parece que seguir con la buena línea de resultados mientras que el preparador almeriense va poco a poco puliendo un once cada vez más definido, pero que entre sanciones y lesiones todavía no le ha permitido contar con todo su arsenal al completo. Así para esta tarde, de los jugadores que andan tocados en la plantilla grana con distintos problemas físicos, parece que el primero que va a salir de la enfermería es el delantero Pedro Martín, quien jugó forzando la máquina en Cartagena y una semana después tuvo que descansar ante el Extremadura. La vuelta del delantero se presume como la gran novedad de la convocatoria, ya que no está claro que el madrileño, en el caso de ser convocado, sea titular esta tarde contra un rival que ocupa el puesto decimoquinto y que llegará con todas las precauciones posibles a Nueva Condomina, sabiendo que se mide a un equipo al que ha pasado de no salirle nada a convertirse en el más eficaz de todo el Grupo IV en el último mes de competición.

La plantilla murcianista, en la que el extremo Xiscu y el defensa David Mateos lo tienen más difícil para llegar que su compañero Pedro Martín, tiene ahora un tramo del calendario que a pesar de la igualdad de la categoría le mide a rivales que en teoría son inferiores a los granas, lo que unido a la buena dinámica de los pupilos de Salmerón debe ser clave para tratar de hacer una buena renta de punto hasta las vacaciones de Navidad.

El equipo visitante tampoco llega en plenas facultades ya que cuenta con bajas significativas como son los casos de Rafa García, el exgrana Fran Morante, Rubén y Rober Jara, todos ellos por distintas lesiones. Juan Marrero, el entrenador del Badajoz, explicó en su comparecencia de prensa que «el Murcia es un gran equipo pero nosotros saldremos a competir y a ganar». Tras el empate en casa frente al líder Cartagena, los blanquinegros viajan a la Nueva Condomina con la intención de volver a puntuar ante otro de los favoritos y de los que en mejor forma se encuentra de la parte alta de la clasificación.

Por otra parte, con motivo del día Mundial Contra la Violencia de Género las mujeres podrán acceder esta tarde gratis al recinto murcianista en una iniciativa para tener un gesto con el público femenino.