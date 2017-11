El Lorca persigue la tranquilidad

El Lorca FC juega esta tarde a las seis en el Nou Estadi de Tarragona ante el Nastic el partido correspondiente a la jornada dieciséis dentro de la liga 123. El equipo lorquino solo ha sumado un punto como visitante y viene de perder ante el Lugo dejando mala imagen. Está en zona descenso a tres puntos de la permanencia. Todo este compendio ha hecho que al dueño del club, Xu Genbao, se le haya acabado la paciencia por lo que una derrota podría acarrear el cese del entrenador lorquinista.

La expedición lorquina partió en la mañana de ayer con veinte hombres por lo que una hora y media antes del encuentro decidirá que dos jugadores se van a quedar en la grada.

El Nastic con el entrenador del filial en el banquillo, Rodri, tras el cese de Lluis Carreras, es decimoquinto con cinco puntos más que los lorquinos. En su campo ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido cuatro. Ha marcado seis goles y ha encajado once. El entrenador local no puede contar por lesión con Jean Luc, Uche, Edy Silvestre y Álvaro Bustos. Recupera a Gastañaga tras cumplir un partido de sanción.

Por su parte Curro Torres tiene a Eugeni lesionado. No pueden jugar por sanción Fran Cruz y Pomares. Por ello, el centro de la defensa será inédita. Dorronsoro estará en la meta. Pina en la derecha y Carlos Peña en la izquierda. En el centro de la zaga, Holgersson, José Carlos y Molo se disputarán dos puestos. El primero desapareció de las alineaciones. El segundo jugó la última vez en el choque de Copa ante el Córdoba y el tercero no ha tenido ni un solo minuto. Por delante estará Cristian Bustos con Tropi. Sito y Noguera en los costados, Javi Muñoz de enganche y arriba Onwu o Apeh. No se descarta que vuelvan Nando y Ojeda.

El técnico lorquinista, Curro Torres, quien atraviesa sus peores momentos como responsable del banquillo lorquinista por los malos resultados, compareció ayer en rueda de prensa. Dijo que «no ha sido una semana distinta al resto».

«Todos los que estamos aquí sabemos la responsabilidad que tenemos. No me siento cuestionado. Por un partido malo como el que hicimos ante el Lugo no creo que debamos estar preocupados. Todos los chicos están preparados para jugar. Esta vez le tocará a jugadores que no han tenido muchos minutos, pero no pasa nada. Tenemos tres centrales disponibles y dos de ellos van a salir de inicio. Hemos trabajado para que el equipo vuelva a tener esa identidad que parece que no hemos tenido en los últimos partidos. El Nástic es un buen equipo, aunque en su campo les esté costando sacar los partidos».