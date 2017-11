Una victoria para dormir por primera vez en play off

Una victoria para dormir por primera vez en play off

El Real Murcia tendrá mañana sábado la oportunidad de conseguir lo que no ha podido desde que comenzase el campeonato liguero. Aunque la plantilla grana fue construida para competir desde el primer día por el liderato del Grupo IV, hasta el momento no solo no se ha alcanzado esa primera plaza de la clasificación, sino que, lo que es peor, el conjunto murcianista ha sido incapaz de colarse entre los cuatro primeros después de quince jornadas disputadas.

La victoria en el último suspiro sumada el pasado domingo en el campo del Extremadura les ha dejado más cerca que nunca. Solo dos puntos separan a los de Salmerón (22) del cuarto clasificado, el Marbella (24). Por ello, el Real Murcia, que en resultados es el mejor equipo de las últimas cinco jornadas, tendrá mañana la oportunidad de acometer el asalto que sus aficionados llevan añorando desde el mes de agosto.

La decisión de adelantar su partido al sábado -el miércoles se juega la vuelta de la Copa del Rey frente al Barcelona en el Camp Nou- beneficiará a los granas si ganan al Badajoz, y es que sumar tres puntos les permitiría, aunque sea de manera provisional, colarse por primera vez en lo que va de liga en la zona privilegiada de la clasificación.

Dar ese paso al frente sería un golpe de moral para un conjunto que sigue dejando muchas dudas en cuanto a juego y confirmaría la reacción tras la llegada de José María Salmerón al banquillo. Con el técnico almeriense, el sustituto elegido para cambiar la mala dinámica que se estaba llevando con Manolo Sanlúcar al mando, los números han pasado de rojo a verde en apenas unas jornadas. Los doce puntos sumados de dieciocho posibles -cuatro victorias y dos derrotas- han permitido al Real Murcia pasar a estar más cerca del ascenso que del descenso. Además, ganar al Badajoz en Nueva Condomina alargaría una racha victoriosa en el equipo grana, donde se llevan tres victorias consecutivas -la del Marbella con Víctor Basadre en el banquillo y las del Granada B y Jumilla con Salmerón-.

Aunque el día oficial de partido en el estadio murcianista es domingo, el hecho de jugar la próxima semana la vuelta de la Copa del Rey ante el Barcelona ha llevado a los responsables granas a adelantar el partido liguero. En sábado jugarán tanto los de Salmerón como el líder, el FC Cartagena, que recibe al Betis B. Ya en domingo llegará el grueso de la jornada, en la que habrá que estar pendiente de lo que hagan el Extremadura, que visita al Villanovense; el Écija y el Granada B, que se enfrentan en el campo del segundo; el Marbella, que juega en El Ejido; y el UCAM, que se enfrenta al Mérida en El Romano.