"Para cualquier rival, jugar en el Cartagonova debe ser jodido"

Ante el Betis B no puede contar con hasta ocho jugadores: "No hay excusas, debemos ganar y ya está", insiste

En las previas de los encuentros en los que el FC Cartagena juega en casa, el entrenador albinegro, Alberto Monteagudo, insiste en el mensaje de que su campo es donde debe fraguarse el éxito del equipo. De no ser así, la temporada tiene muchas más probabilidades de convertirse en un fracaso.

El preparador de Valdeganga mandaba de nuevo el recado a sus jugadores de que su estadio debe ser el argumento del éxito y que cada oponente que llegue al campo debe saberlo y sufrir para llevarse los puntos. «A los futbolistas ya les dije el primer día que llegaron, y ahora aprovecho y también se lo digo, que el Cartagonova aquí debe de ser un campo jodido en la categoría y que para el rival que venga a jugar aquí, sea un día jodido. El sábado debe dar esa sensación. Hay que afianzar nuestra posición desde el Cartagonova, porque fuera somos un equipo que funciona. El año pasado así fue y éste vamos a estar por esos números. En casa funcionamos bien, pero hay veces que tenemos que ser más matadores y terminar antes con los partidos de lo que lo hacemos».

Alberto Monteagudo explicó, respecto del número de bajas, que «en total son ocho los futbolistas que no están. Son bastantes, pero es lo que hay. Esto puede pasar y se han juntado los sancionados con las lesiones de otros, pero tenemos plantilla y jugadores que han entrado y han dado la cara. Jugamos en casa y el objetivo es responder como la semana pasada a nivel defensivo y meter una marcha más ofensivamente».

El Betis B llega a Cartagena en puestos de descenso, después de sumar solo quince puntos en su casillero y sin saber aún lo que es ganar fuera de su campo. No obstante, para Monteagudo todo rival es más que respetable y «es un filial con jugadores de ataque con buen nivel de control de balón, velocidad y con Loren, el máximo goleador de la categoría. Les están haciendo goles pero también hacen muchos. Es un conjunto peligroso. Si dejamos que sea un partido tonto, de ida y vuelta se manejan bien», por eso, apuesta por tener «el encuentro siempre controlado, con las ideas muy claras e insistir en atacar y buscarle las cosquillas. Es un equipo que le gusta tener el balón y hay que estar preparados y buscarle los huecos».

Responde Monteagudo que a pesar de las probables bajas de los laterales Álvaro y Ramírez, defensivamente «estoy tranquilo, porque los que salieron la semana pasada lo hicieron bien».

En medio campo se acumulan un buen número de ausencias «el medio tiene más espacios, pero el que juegue seguro que dará el nivel. Además, arriba están todos por lo que no hay excusas y lo que debemos hacer es ganar y ya está».

Prevé un partido en el que el Cartagena «apriete sin balón y que seamos capaces de hacer lo que nosotros sabemos: controlar y hacer ocasiones. Con un buen césped, un rival que deja jugar y a partir de ahí imponernos por fuerza y fútbol, con el máximo respeto hacia ellos».

Monteagudo destacó el hecho de que su equipo sea líder en estas fechas durante dos temporadas consecutivas, con lo que ello supone. «Llevamos dos años seguidos en la jornada decimoquinta siendo líderes y no es fácil. Solo basta con echar un vistazo a la categoría para verlo. No significa nada, pero sí dice que se están haciendo las cosas bien. Es cierto que nuestro objetivo es ganar cada domingo. Si es así, en Navidad te irás siendo campeón de invierno, pero no miramos ese título, sino que hace unas semanas Las Palmas Atlético nos complicó la vida y parecía que estaba muerto. Nuestro objetivo es ser competitivos, defender fuerte, atacar como en principio de Liga o Copa del Rey y saber encontrar ese equilibrio entre cómo defendemos ahora y cómo atacábamos en mucha parte de la liga. Eso nos afianzará en el liderato, pero sobre todo eso hay que hacerlo en el Cartagonova».

Respecto a las dificultades que está teniendo el Cartagena ante rivales de la parte de abajo, el preparador explicó que «hemos demostrado que ante equipos que en principio pueden ser peores no hemos sacado los puntos. Prefiero jugar ante el Extremadura, UCAM Murcia o Real Murcia que con equipos que parece que son peores, porque esto es Segunda B y nadie sube en diciembre o juega con dos balones o tiene tres piernas. Hay rivales que parece que vas a ganarles y no lo haces. Yo hablo con el mismo respeto a todos los conjuntos».