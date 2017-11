El golf es 'un juego de niños'

Los que ya no cumplimos los 40 recordamos hace unos añitos un programa llamado 'juego de niños' donde daban su versión de las cosas chicos que no superaban los 10 años de edad, si bien, cabría decir que, en ocasiones, con más acierto que muchos adultos, como premio, estos chavales recibían una figurita a la que denominaron 'gallifante'. Una vez dicho esto, por si algún lector más joven no conoce la procedencia de dicha palabreja, advierto que en la Región de Murcia varios gallifantes andan sueltos, pero no se inquieten, ya que solo se dedican a jugar al golf y no pueden hacer daño a nadie, siendo a su vez fácilmente reconocibles por su llamativa y típica camiseta gallifantiana.

La idea de este alocado grupo de golfistas amateurs surgió de la aventura de unos cuantos iniciados en el golf que quisieron hacer de este deporte 'un juego de niños', por lo que se les ocurrió este original nombre que, aunque a priori nada tiene que ver con el golf, sí se asocia a la diversión y al juego limpio dejando la competitividad pura a un lado. Comenzaron siendo 15 en un grupo de WhatsApp y en la actualidad, gracias al boca a boca y al buen rollo que desprenden los integrantes del grupo, son más de 100 jugadores que van recorriendo distintos campos de Murcia y Alicante y participando en los torneos, esto unido a que la cogida de los clubes está siendo muy significativa les anima a seguir con el proyecto.

En New Sierra Golf tuvo lugar el II Encuentro del Grupo Gallifantes con cerca de 60 participantes y en el que no hubo ganador puesto que en estas partidas lo importante es participar, aprender y disfrutar. En esta gran familia unida por el golf reina el compañerismo y el buen humor, de ahí que en sus encuentros coincidan en la misma partida jugadores de hándicap bajo y muy experimentados con jugadores recién iniciados y aun así la diversión esté asegurada ya que se enriquecen mutuamente. Al término de la misma les esperaba una paella en la casa club y el sorteo de regalos consistente en material deportivo y green fees donados por distintos campos entre otros obsequios.

Este grupo no está constituido comoclub de golf, no tiene directiva, pero sus fundadores se reúnen trimestralmente para plantear iniciativas, como correspondencias con distintos campos, promocionar la participación en torneos, o la colaboración con clubes de la región. Debido al éxito de participación no descartan en un futuro convertirse en una asociación deportiva organizada. Hoy por hoy cualquier integrante del grupo puede aportar ideas y llevarlas a cabo ya que todos trabajan para todos y aquel que quiera trabajar será bienvenido.