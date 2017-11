Un mes para evitar caer en la lista de nominados

En las oficinas del club tienen claro que llegarán refuerzos

Después de los últimos dos mercados de fichajes, en los que el Real Murcia se ha convertido en el gran protagonista, los futbolistas de la actual plantilla murcianista saben que cuando en enero se abra el plazo para reforzar a los equipos, los responsables granas no desperdiciarán la oportunidad de incorporar nuevos jugadores para contentar a un José María Salmerón que se ha encontrado con un grupo que no se adapta a sus gustos en algunas líneas del campo. Pero para que eso pueda hacerse realidad, la secretaría técnica estará obligada a dar de baja a algunos de los integrantes del actual plantel, y es que ahora mismo todas las fichas están completas.

La única opción de no tocar nada se daría si desde las oficinas de Nueva Condomina optan por contratar a un solo futbolista, ya que este podría ocupar la plaza liberada por Víctor Curto, lesionado de larga duración. Si, como se espera, el número de refuerzos es mayor, algunos de los jugadores que actualmente entrenan a las órdenes de Salmerón serán llamados a las oficinas para rescindir sus contratos.

Por ello, ahora que el Real Murcia ha conseguido dar un paso al frente y engancharse a la zona de play off -está a dos puntos-, los futbolistas granas están obligados a reivindicarse en los cinco partidos que restan antes de que llegue enero para evitar entrar en la lista de nominados que elaborará Deseado Flores una vez que se abra el mercado de fichajes.

El director deportivo grana, que tanto en invierno como en verano de este año que acaba ya demostró que no le tiembla el pulso para cambiar completamente a una plantilla, lleva varios meses insistiendo en que habrá fichajes para afrontar la segunda vuelta del campeonato. De hecho, pese a estar en septiembre y a que solo se llevaban unas jornadas disputadas, el responsable de la secretaría técnica ya hablaba de utilizar el dinero que se recaudase en la Copa del Rey para la llegada de nuevos refuerzos. Una posibilidad que ha ganado enteros después de la destitución de Manolo Sanlúcar y la llegada al banquillo de José María Salmerón. Y es que la actual plantilla, muy limitada en las posiciones defensivas, se ajusta poco o nada a las preferencias del técnico almeriense.

Ahora mismo, la única plaza que podría ser ocupada es la que liberará Víctor Curto, quien se perderá lo que resta de temporada por una lesión de gravedad. Para hacer más de un fichaje en enero, el club estará obligado a rescindir contratos. Por ello, con la plantilla alerta por la proximidad de ese mercado invernal, los futbolistas disponen de cinxo partidos para reivindicarse y demostrar que son válidos para llevar al Real Murcia al liderato del Grupo IV, único objetivo válido para el consejo de administración presidido por Raúl Moro.

Después de la victoria 'in extremis' frente al Extremadura, el calendario se pone cuesta abajo para los granas. Este sábado jugarán en Nueva Condomina con el Badajoz, para una semana después visitar al Betis B, en zona de descenso. A continuación recibirán al Lorca Deportiva, también en la parte baja de la clasificación. Los granas cerrarán 2017 y la primera vuelta del campeonato en el campo del Linense (17 de diciembre). Además está el choque copero del próximo miércoles en el Camp Nou. Son los encuentros que deberán aprovechar futbolistas como Fede Vega, Fernando Llorente, Jordan, Nadjib, Abel Molinero, Xiscu o Salva Chamorro para demostrar lo que hasta ahora no han sido capaces.

En las quince jornadas que se han disputado hasta el momento, y en las que el Real Murcia no ha sido capaz de pisar la zona de play off, los únicos dos futbolistas que han disputado todos los minutos son el meta Biel Ribas y el central Pedro Orfila. El extremo Santi Jara, con 1.180 minutos, también se ha convertido en un jugador importante. Por contra, futbolistas como David Sánchez, que suma 1.059 minutos y que es uno de los favoritos de la secretaría técnica grana, es una de las grandes decepciones por su baja aportación. De hecho, Salmerón le dejaba en el banquillo el domingo. Quien ha cambiado de situación con la llegada del nuevo técnico es Fran Carnicer. El futbolista, que estuvo varias semanas lesionado, se está asentando en el once. También ha espabilado el lateral Forniés, más centrado en los últimos encuentros. Otro que ha sido importante es Elady, aunque la sanción de cuatro partidos por su expulsión en Jumilla puede penalizarle cuando regrese.