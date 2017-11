El Murcia visita al líder lleno de astillas

Salmerón completa la convocatoria con el juvenil Melgar y Renato

El Real Murcia acumula demasiadas semanas con varias astillas en la pata. Desde la llegada de José María Salmerón al banquillo grana, la enfermería ha almacenado cada jornada más pacientes que se suman a las ausencias obligatorias por sanción. El técnico almeriense está obteniendo los mejores resultados posibles con las armas más limitadas y tan solo la derrota del pasado sábado en el derbi ante el FC Cartagena empañó la reacción del Murcia con tres victorias consecutivas.

El equipo grana visita esta tarde, a las 17.30 horas ( La 7TV), al líder Extremadura con la necesidad de obtener un resultado positivo para seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación. Salmerón ha tenido que completar la convocatoria con el extremo del juvenil Adrián Melgar y Renato, delantero del Imperial, ya que Nadjib, uno de los jugadores que estaba utilizando para revolucionar los encuentros en la segunda parte, se quedó en Murcia a última hora.

Una ausencia que merma todavía más al ataque del Real Murcia. El delantero Pedro Martín, quien reapareció ante el Cartagena, ha vuelto a sufrir molestias durante la semana y se quedó fuera de los citados junto al extremo Xiscu y al central David Mateos, quienes tampoco han podido recuperarse a tiempo de sus problemas musculares. Además, Elady tiene que cumplir el segundo de sus cuatro partidos de sanción tras la expulsión en la victoria ante el Jumilla y Víctor Curto ya es una baja confirmada para toda la temporada tras pasar por el quirófano durante esta semana después de la rotura parcial del ligamento cruzado que sufrió en su rodilla derecha.

Por todos estos motivos, todo apunta a que Salmerón volverá a repetir el mismo once inicial que sacó en el Cartagonova con la excepción de conocer quién ocupará la banda izquierda. Al no poder contar con Pedro Martín, parece que todas las papeletas para ocupar esa posición las tiene Abel Molinero. Aunque, Jordan Domíngunez también podría ser el recambio más natural. No obstante, el entrenador almeriense podría optar por una variante más conservadora y proteger el centro del campo con un hombre más como Llorente para unirse en la sala de máquinas al triángulo formado por David Sánchez, Armando y Fran Carnicer.

Enfrente estará un equipo que al igual que el Murcia ha contado con tres inquilinos diferentes en apenas tres meses y medio, pero la fórmula ha dado mejor resultado y no ha sido un impedimento para liderar la tabla a falta de cinco jornadas para finalizar la primera vuelta. Jairo Izquierdo, jugador que pasó por el conjunto grana hace un par de campañas con José Manuel Aira en el banquillo, es una de las principales amenazas del Extremadura tras vencer al UCAM en La Condomina el pasado fin de semana (0-2) con uno de sus goles.