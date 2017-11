Al Lorca se le apaga la luz

Los cambios tampoco ayudan para buscar el empate

El Lorca FC perdió su segundo partido como local de la temporada y seguirá en los puestos de descenso al perder ayer ante el Lugo (1-2). Los lorquinos realizaron el peor partido de la temporada y no se entemdió la actitud y rendimiento de algunos jugadores. El equipo gallego, sin hacer nada de otro mundo, estuvo siempre más entero y más metido en el partido que el Lorca; por lo que la derrota fue justa.

El entrenador Curro Torres deberá tomar nota y buscar otras alternativas en la plantilla, ya que lo que ayer se vio también es responsabilidad suya. Los cambios debieron llegar mucho antes porque se contempló demasiado pronto que algunas piezas no funcionaban correctamente. Por vez primera en la presente campaña dejó en el banquillo a Nando y devolvió la titularidad a Sito. El resto de jugadores fueron los mismos que salieron ante el Alcorcón y el Lugo, liderado desde la caseta por el exentrenador del UCAM CF, Francisco, llegó a Lorca con los justos ante una plaga de lesionados.

El planteamiento del entrenador almeriense y la intensidad de sus jugadores en cada acción permitieron que el Lorca no pudiera jugar cómodo. Ambos equipos coincidían en la forma de jugar. No rifar el balón, pero el Lugo lo hizo con más criterio que el equipo lorquino en el primer tiempo. En la parcela ancha, Seoane y Azeez se mostraron muy superiores a Cristian Bustos, Tropi -muy impreciso- y un desaparecido Javi Muñoz. Los centrales no transmitieron confianza, puesto que Fran Cruz realizó una falta en el minuto once que le valió la quinta amonestación y será baja para jugar en Tarragona. Su hermano Bernardo, central del Lugo, estaba más seguro. Las ganas de Apeh y los detalles de calidad de Noguera, se salvaron de la mediocridad de su equipo y éste último recibió infinidad de tarascadas. El partido se desarrolló bajo unos parámetros muy tácticos. Poco fútbol. En el minuto veinte, Sito, con un centro raso desde la izquierda, fue directo para Apeh dentro del área y su remate a la media vuelta no pudo crear peligro.

El Lugo controlaba el cuero, pero sin velocidad. Aunque en un robo en el medio campo sirvió para que Barco, ante la pasividad de Pomares, cruzara el balón sin que Dorronsoro pudiera hacer nada, a pesar de que ninguno de los contendientes merecía el gol. El peor juego de la temporada se vió en el primer tiempo. Sin embargo, la suerte le sonrió al equipo lorquino en el minuto veintinueve. Javi Muñoz centró desde la izquierda y Seoane, en su intento por despejar, batió a su portero Juan Carlos provocando el tercer gol a favor de los lorquinos en propia meta en este curso. No obstante, antes del descanso pudo marcar el Lorca en una gran jugada por banda entre Pina y Noguera, pero el portero del equipo gallego despejó el balón.

El aburrido primer acto acabó con empate, pero ninguno mereció ni eso. El nivel de la segunda parte no mejoró y provocó un chocon muchas interrupciones, tosco y muy feo. El centro del campo lorquino estuvo más perdido que nunca. Lo de Tropi y, sobre todo, Javi Muño es para hacérselo mirar. Capítulo aparte tiene la defensa. Peor, imposible. Valga como ejemplo el segundo gol del Lugo, cuando controló Fede Vico y sorprendió con un disparo raso pegado al poste. La salida al campo de Nando, Carlos Martínez y Onwu, no sirvió de nada. El equipo gallego defendió con mucho orden hasta el final. Los locales siguieron sin ideas y el Lugo les quitó el balón. Solo a la heroica en los instantes finales dio la impresión de que podía llegar el empate, pero no siempre van a llegar los goles en los últimos minutos. Hay que hacer mucho más.