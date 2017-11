Las lesiones complican el camino

El Cartagena viaja a Badajoz con la intención de refrendar su triunfo en el derbi y continuar con la racha positiva

La visita que esta tarde rendirá el Cartagena a Badajoz (17.00, Estadio Nuevo Vivero) no preocupaba demasiado en el equipo albinegro por la senda ascendente de los pupilos de Monteagudo en el último mes, culminada con la ajustada victoria en el derbi contra el Real Murcia. Sin embargo, el colíder del grupo IV (junto al Extremadura) tiene ante sí el reto de sacar el encuentro de esta jornada adelante con una plantilla muy lastimada por la plaga de lesiones que asola al conjunto que dirige Alberto Monteagudo. Además de su punta de lanza en ataque, Isaac Aketxe, que está sancionado por acumulación de tarjetas, el técnico manchego no podrá contar esta tarde con su portero titular, Pau Torres, ni con ninguno de los dos laterales, Óscar Ramírez y Jesús Álvaro. El mediocampista Gonzalo Poley también se cae de la convocatoria a última hora, mientras que Cordero, que era duda, viaja con el equipo pero no está al cien por cien.

Por tanto, Monteagudo tiene un auténtico rompecabezas para elegir a su equipo inicial. En la portería, Marcos Morales sustituirá a Pau Torres, que acabó el derbi dolorido y tiene problemas musculares. El madrileño es una alternativa de garantías bajo los palos, tal y como ha demostrado en sus actuaciones en Copa del Rey. El canterano Sandoval entra en la convocatoria como portero suplente.

El mayor enigma surge en los laterales. Óscar Ramírez y Jesús Álvaro, piezas fundamentales para el estilo de juego del Cartagena por su profundidad en los carriles, no jugarán hoy. En el costado derecho, las alternativas son Josua Mejías, que acabó el derbi en ese puesto y tiene mayor ritmo de competición, o Juan Carlos Ceballos, el sustituto natural en el lateral derecho, que solo ha jugado dos partidos de inicio en todo el curso. En el lateral izquierdo, Morros es la única solución posible ante la baja de última hora del canario. El joven futbolista, cedido por el Lorca, tan solo ha actuado una vez en el primer equipo albinegro, en la derrota copera ante el Sevilla en el Cartagonova.

En la parcela ancha, Monteagudo tampoco tiene mucho donde elegir. Gonzalo Poley, que atraviesa un periplo con más sombras que luces en la ciudad portuaria, se queda nuevamente fuera del equipo por lesión. Por su parte, Cordero, que era duda, viaja a Badajoz pero difícilmente será de la partida. Por tanto, Sergio Jiménez y Alejandro Chavero se perfilan como titulares en el doble pivote, con Cristo como enganche. En los costados, Kuki Zalazar parece insustituible en las últimas jornadas, aunque podría optar por Álvaro González, Dani Abalo y Hugo Rodríguez en cualquiera de las bandas para suplir la carencia de profundidad en los laterales.

En ataque, el guineano Moussa tendrá una nueva oportunidad para demostrar que es un suplente de lujo para Isaac Aketxe. El atacante procedente del Leganés ha marcado tres goles esta temporada, pero solo uno de ellos lo anotó jugando de titular.

En cuanto al rival, el Cartagena visita a un Badajoz que atraviesa serios apuros para salir de la zona baja. El conjunto extremeño, entrenado por Juan Marrero, vive la temporada de su regreso a Segunda B y no tiene mayores metas que mantener la categoría. La pasada jornada, cayeron en Jumilla por 1-0, y actualmente ocupan la decimosexta plaza, aquella que obliga a jugar una promoción para no descender a Tercera.

La última visita del Cartagena a Badajoz data del año 2006. El equipo albinegro, entonces entrenado por Juan Ignacio Martínez, se impuso con dos tantos de Molist, en una temporada en la que acabaron líderes pero no consiguieron el ascenso.

Volviendo al presente, los de Monteagudo cedieron el liderato la pasada jornada a pesar de la victoria contra el Real Murcia. Sin embargo, nada empaña la racha de seis partidos sin perder en liga (cuatro victorias y dos empates), y los de Monteagudo mantienen intactas sus posibilidades. A cinco jornadas para el final de la primera vuelta, siguen empatados a 26 puntos con el Extremadura, que ahora mismo tiene ventaja en el average. Casualidades del destino, al Cartagena le vendría bien la ayuda del conjunto grana, que viaja esta tarde a Almendralejo, para encaramarse a la primera posición esta misma jornada.