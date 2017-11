El Cartagena saca un empate con diez jugadores

El Cartagena no fue capaz de llevarse la victoria en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz. A pesar de su superioridad manifiesta sobre el conjunto pacense, los de Monteagudo tuvieron que lidiar con las lesiones y, sobre todo, con la inferioridad numérica. El colegiado expulsó a Moisés en la primera mitad por una agresión, y, a partir de ahí, no sufrieron para conservar el punto pero tampoco gozaron de oportunidades claras para ganar el encuentro.

Monteagudo, ante las bajas, formaba un once con: Marcos Morales; Josua Mejías, Moisés, Míchel Zabaco, Morros; Sergio Jiménez, Cordero; Hugo, Cristo Martín, Kuki Zalazar; Moussa.

Tras un inicio un tanto descafeinado, el Cartagena tuvo en las botas de Moussa el primer tanto de la tarde en el minuto 7. Sin embargo, el guineano, que solo tenía que empujar el balón a puerta vacía tras un pase de Hugo, golpeó mal el esférico y lo tiró fuera.

En el minuto 27, Miguel Ángel Cordero tuvo que ser sustituido por Chavero. El centrocampista sevillano se une a la larga nómina de lesionados de la plantilla cartagenerista.

Los problemas se le acumulaban a Monteagudo. Tres minutos después, Moisés fue expulsado por una agresión desde el suelo a Álex Rubio, y el Cartagena es quedaba con uno menos con una hora por jugar. El técnico manchego cambió a Zalazar por Ceballos para recomponer la defensa.

Tras el descanso, el partido siguió exactamente igual. El Badajoz era incapaz de transformar su superioridad numérica en ocasiones, mientras el Cartagena estaba muy tímido cuando superaba la línea medular. Hugo Rodríguez provocó los suspiros en la grada con una falta desde la frontal que salió rozando el palo.

Por su parte, el equipo local tan solo inquietó a Marcos Morales en un disparo lejano de Javi Rey que atrapó con solvencia Marcos Morales. Juanma también tuvo una ocasión prometedora, pero Josua Mejías le arrebató el esférico cuando iba a disparar. El Cartagena lo intentó en los últimos minutos al contragolpe, pero le faltó fluidez en su juego, y dieron por bueno el empate.