Las secuelas del derbi marcan la visita del Cartagena a Badajoz

El centrocampista Cordero también será duda hasta última hora

La victoria de la pasada jornada del FC Cartagena en el derbi ante el Real Murcia ha dejado secuelas importantes en el conjunto albinegro. El entrenador Alberto Monteagudo tendrá que realizar varios cambios respecto al once que salió victorioso del Cartagonova, a pesar de que en la enfermería se ha trabajado para que los 'tocados' pudieran llegar a tiempo para el choque de mañana, a las 17.00 horas, ante el Badajoz. El técnico manchego no podrá contar con el lateral Óscar Ramírez, con unas molestias en la rodilla, ni con el portero Pau Torres, quien acabó el derbi ante los granas con problemas musculares. Por lo que ambos se suman a Aketxe, baja por sanción, y no viajarán a Extremadura para el encuentro.

No obstante, los problemas no terminan ahí, ya que el centrocampista Miguel Ángel Cordero también es seria duda para el choque tras sufrir un pisotón en un entrenamiento que le impide golpear el balón. «Es seria duda Óscar Ramírez, por sus problemas en la rodilla, y Pau Torres tampoco estará porque cuando fuerza o estira la pierna no puede. Además, Cordero recibió un pisotón durante un entrenamiento en un dedo que le impide golpear el balón y probaremos qué tal reacciona con anestesia», explicó ayer Alberto Monteagudo en la previa del encuentro.

El meta Marcos Morales será quien defienda la portería del Cartagena ante el Badajoz y viajará también con el primer equipo el portero del filial Sandoval, por lo que esa será la principal novedad en el once respecto al último encuentro de liga. En el lateral derecho, en cambio, Monteagudo tendrá que valorar entre Ceballos y Josua Mejías para sustitutir a Óscar Ramírez. «Estamos valorando las dos opciones. El cambio natural sería Ceballos, pero durante la semana Mejías ha entrenado en esa posición después de acabar el derbi ante el Murcia jugando como lateral. Lo más natural sería la entrada de Ceballos, pero Mejías tiene mucho más ritmo a día de hoy y tenemos que valorarlo todavía», aseguró el técnico.

No obstante, los cambios, pese a que son obligados, no es algo que asusten a Monteagudo para mantener al equipo alinegro en buena dinámica y poder acabar la primera vuelta con los máximos puntos posibles en el grupo IV de la Segunda B. «Si algo he aprendido del año pasado en la segunda vuelta que hicimos es que hay que buscar el once más competitivo en cada partido. Porque lo que funciona ante un rival puede que varíe para otro y así se evita bajar el pistón o que los jugadores se relajen de manera inconsciente por la buena dinámica», dijo. Monteagudo quiere evitar tropezar con la misma piedra y por eso avisó de que el equipo llegará a Badajoz «con las orejas de punta» para evitar que el exceso de confianza les juegue una mala pasada. «Prefiero jugar contra equipos de la parte alta de arriba que ante los que en un principio están hechos para salvar la categoría. Por la emoción, la concentración, por lo que proponen los rivales... La última vez que ganamos el derbi en el Cartagonova -hace dos temporadas- a la siguiente jornada rompimos una racha de trece partidos sin perder al caer en Melilla», afirmó el entrenador del Cartagena y añadió que «después de un gran triunfo no puede venir una gran cagada. Se puede perder, pero siempre mostrando nuestro nivel, siendo un equipo serio, y no con la sensación con la que acabamos ante el filial de Las Palmas».

Sobre el rival, el Badajoz, el técnico albaceteño insistió en que su equipo tendrá que realizar un «partido muy serio porque es un rival muy peligroso si le dejas hacer cosas» y destacó que «cuentacon una buena plantilla, con jugadores que conozco de años anteriores como Álex Barrera, Ruano, Javi Rey o el exjugador del UCAM Álex Rubio, y que pese a que les ha costado arrancar no creo que tengan problemas para estar tranquilos durante el curso en la liga».