"Me preocupan los tres puntos y que vayamos avanzando"

José María Salmerón afronta mañana en casa del líder Extremadura su sexto partido al frente de la entidad tras haber cosechado dos derrotas y tres victorias en el torneo liguero que han permitido que el Real Murcia levante un poco el vuelo respecto al pobre arranque de campeonato que llevó a los granas a ocupar los puestos más bajos de la clasificación. A pesar de la derrota en el derbi regional del pasado sábado en el Cartagonova por 2-1, que muestra que «estamos en el buen camino según el entrenador», la realidad es que la buena dinámica que llevaban los granas desde la llegada de Salmerón con tres victorias consecutivas permite al equipo que el tropiezo ante el eterno rival no sea ni mucho menos definitivo. Y es que mañana domingo, el conjunto grana visita el campo del Extremadura en otra oportunidad de oro para que el Murcia sea capaz de puntuar ante uno de los equipos de la parte alta de la clasificación, una de las asignaturas pendientes del equipo que no se ha solucionado ni con el tercer relevo en el banquillo.

«A mí lo que me preocupan son los tres puntos y que poco a poco vayamos siendo un equipo más reconocible que hasta la fecha. Sabemos todos dentro del vestuario que podemos mejorar en todo, desde ser más creativo y tener más opciones en las alternancias del balón, pero siempre teniendo muy en cuenta que nos queda cierto camino que recorrer hasta que pueda identificarse mucho mejor al equipo», explicó ayer el preparador almeriense del conjunto grana en su comparecencia semanal antes de visitar mañana el campo de un Extremadura que las únicas dos derrotas que tiene en su casillero han sido lejos de Almendralejo. Por lo tanto, la cita de mañana por la tarde no deja de ser crucial en el sentido de que el Murcia actual no puede permitirse seguir aumentando ese «déficit» de puntos del que tanto habla Salmerón si no es capaz de dar un golpe sobre la mesa en casa del líder. El tramo ante rivales de la parte baja de la tabla se saldó con tres sonrisas seguidas, pero el Cartagena frenó en seco la resurrección murcianista.

Sobre los cambios que va sufriendo el equipo desde la llegada de Salmerón, también marcada por las numerosas bajas que tiene en la plantilla, el propio técnico quiso dejar claro en su intervención ante los medios que «lo fundamental que estamos trabajando y en lo que vamos mejorando es en saber cuándo tenemos que correr y cuándo tenemos que atacar, ya que sabemos que tenemos un equipo que estamos seguros de que es capaz de controlar este aspecto del juego».

Con el desarrollo de la competición y el hecho de que la parte alta de la clasificación tenga cada semana más aspirantes debido a la gran igualdad que reina este curso en el Grupo IV de Segunda B, lo que más preocupa a José María Salmerón es que «seamos capaces de conseguir los tres puntos y que avancemos en todo lo que vamos trabajando a lo largo de la semana». «Todos los que componemos el vestuario tenemos muy claro y asumido que podemos mejorar en todo, pero que tenemos un camino por delante muy largo que recorrer y tenemos que hacerlo bien».

Los números que ha conseguido José María Salmerón desde que aterrizó en el banquillo de Nueva Condomina han sido suficientes, como mínimo, para que el equipo esté más cerca de la parte alta que de la zona peligrosa, puesto que las tres victorias consecutivas ante equipos de la parte baja han sido como un bálsamo que ha frenado casi en seco los malos resultados del arranque del campeonato.

Salmerón también fue preguntado sobre el rival, un Extremadura con confeccionado también pensando en poder darle una alegría a la afición, recibe a los granas desde lo más alto del Grupo IV de Segunda B y en su estadio, donde no conoce la derrota. «Es un equipo desequilibrante en la zona de ataque y diseñado también para ascender, por lo que tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. Y para llegar al camino final que todos queremos también tendremos que superar a equipos como el que nos toca esta jornada», añadió un José María Salmerón que ha visto cómo las ausencias que ha sufrido el equipo en las últimas semanas pueden ir mermando un poco alguno de los aspectos del juego que habían sufrido cierta mejoría. Tres jugadores titulares como Elady, Pedro Martín y David Mateos sin poder jugar supone un hándicap para los intereses de los murcianistas, quienes tienen que volver a la senda del triunfo de forma rápida.



Instalaciones La resiembra de Cobatillas empieza a dar sus frutos con la mejora del césped

Si la semana pasada la plantilla de José María Salmerón tenía que ir improvisando lugar de entrenamientos debido al mal estado del césped de Cobatillas, donde entrena normalmente el Real Murcia, el trabajo de la resiembra que se ha llevado a cabo últimamente parece que ha comenzado a dar los frutos esperados, ya que el aspecto que presentaba ayer la hierba era mucho mejor que hace siete días. Tanto el terreno de juego de Cobatillas como la hierba de Nueva Condomina están siendo este curso protagonistas por no estar en las mejores condiciones, aunque a tenor de las fotografías, en Cobatillas parece que se podrá trabajar ya con normalidad.