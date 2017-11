El Lorca persigue un triunfo en casa que se presume necesario

Un partido inédito se va a disputar esta tarde en el estadio Artés Carrasco a las seis. El Lugo no ha jugado jamás en Lorca, todo lo contrario que su técnico, el almeriense Francisco, ex del Ucam, quien conoce muy bien el estadio.

El Lorca FC vuelve a su recinto de juego con la moral por las nubes tras sacar el primer punto como visitante hace siete días, en Alcorcón. Lleva dos encuentros sin perder y es consciente de que si suma los tres de hoy le pueden permitir abandonar los lugares de descenso.

Enfrente va a tener un rival que ha empezado muy bien la competición, salvo las dos últimas jornadas, las cuales han significado sendas derrotas ante Oviedo y Numancia. Los gallegos son sextos con veintitrés puntos, diez más que los lorquinos, que suman diecinueve. Solo han marcado un gol más que el Lorca, catorce, por trece. Eso sí, han encajado cinco menos, trece por dieciocho. El entrenador visitante tiene los jugadores justos para confeccionar la convocatoria. Carmona, Sergio Díaz, Sergio Gil, Albarracín, Fidryesky y Polaco son bajas por lesión.

Por su parte, el técnico local solo tiene la baja de Eugeni por lesión. Como es habitual cuando juega como local, todos los disponibles están convocados. Noguera no ha entrenado con normalidad por el golpe recibido en Alcorcón, pero parece que jugará. Todo apunta que el once podría ser el mismo de la pasada jornada aunque tampoco se descarta que entren de inicio Sito y Abel Gómez.

Dorronsoro será el meta. Pina o Adan Gurdiel en la derecha, Pomares en la izquierda con Fran Cruz y Carlos Peña, por el centro. Por delante, Cristian Bustos con Tropi y Javi Muñoz o Abel Gómez. Nando, Sito y Noguera se disputarán dos puestos. Arriba, Manu Apeh.

En el terreno de juego podrían coincidir los hermanos Cruz. Bernardo en el Lugo y Fran en el Lorca. Ambos son centrales. El ambiente volverá a ser de gala. Genbao viene de camino, regresa de China, y parece que no llegará al partido. Atendiendo a sus supersticiones, los dos últimos partidos no ha estado y su equipo no ha perdido.

Curro Torres comentó ayer en rueda de prensa que «la entrada que le hicieron a Noguera fue para asustarse, pero está bien para jugar». «Las plantillas son largas y las bajas del Lugo no me condicionan para nada. Están haciendo muy bien las cosas con una filosofía de juego muy definida. Va a ser un partido muy trabajado por los dos equipos pero nosotros jugamos en casa. Para mí son tres puntos muy importantes pero no debemos meter mas presión de la debida a los jugadores. Todavía queda mucho».