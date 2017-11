Jesús Álvaro y Gonzalo Poley, otras bajas en el Cartagena

La visita que mañana rendirá el Cartagena a Badajoz (17.00, Estadio Nuevo Vivero) no preocupaba demasiado en el equipo albinegro por la senda ascendente de los pupilos de Monteagudo en el último mes, culminada con la ajustada victoria en el derbi contra el Real Murcia. Sin embargo, el colíder del grupo IV (junto al Extremadura) tiene ante sí el reto de sacar el encuentro de esta jornada adelante con una plantilla muy lastimada por la plaga de lesiones que asola al conjunto que dirige Alberto Monteagudo. Además de su punta de lanza en ataque, Isaac Aketxe, que está sancionado por acumulación de tarjetas, el técnico manchego no podrá contar esta tarde con su portero titular, Pau Torres, ni con ninguno de los dos laterales, Óscar Ramírez y Jesús Álvaro. El mediocampista Gonzalo Poley también se cae de la convocatoria a última hora, mientras que Cordero, que era duda, viaja con el equipo pero no está al cien por cien.

La lista de convocados está compuesta por los porteros Marcos y Sandoval, Josua Mejías, Moisés, Zabaco, Morros, Sergio Jiménez, Cristo, Chavero, Álvaro González, Kuki Zalazar, Moussa Camara, Ceballos, Alberto Aguilar, Cordero, Hugo Rodríguez, Dani Abalo y Farisato.