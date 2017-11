Peligro: 'ex' del Real Murcia al acecho

Peligro: 'ex' del Real Murcia al acecho

El tinerfeño, titular en 12 partidos, lleva dos goles ante equipos de la Región: Jumilla y UCAM

Jairo Izquierdo tiene la mira enfocada hacia los equipos de la Región. Los dos goles que lleva esta temporada los ha conseguido frente al Jumilla, en un partido en el que su tanto sirvió al Extremadura para llevarse los tres puntos, y ante el UCAM Murcia en La Condomina, donde abrió un marcador que también acabaría del lado de los azulgranas. El extremo tinerfeño tendrá este domingo una cita más que especial, y es que se enfrentará al Real Murcia, equipo en el que militó durante la temporada 2014-2015. Sus buenas actuaciones desde que comenzase el curso y su condición de 'ex' convierten a Jairo en un 'enemigo' a tener en cuenta por la defensa murcianista.

Después de varias temporadas alternando cesiones con oportunidades en el Tenerife, club que tenía sus derechos y con el que disfrutó de sus minutos en Segunda División, Jairo se ha consolidado como un futbolista a tener en cuenta en Segunda B. En el Extremadura, con una plantilla confeccionada para dar el salto de categoría, el jugador de 24 años es un fijo en el once titular. La llegada de Manolo Ruiz al banquillo tras la destitución de Agustín Izquierdo no solo no ha cambiado su condición de protagonista, sino que además el atacante ha sido determinante en las últimas victorias.

En lo que va de temporada, el tinerfeño lleva ya acumulados 991 minutos, disputando todos los partidos ligueros (14), doce como titular y dos como suplente.

Sus dos goles en lo que va de curso han sido ante equipos de la Región. El primero de ellos lo conseguía en la jornada 11 frente al Jumilla. Aunque en ese encuentro disputado en el Francisco de la Hera, Jairo comenzó en el banquillo, su salida al campo sería determinante. Entraba en el minuto 55 para sustituir a Carlos Valverde, y diez minutos después conseguía el tanto que significó la victoria de los azulgranas.

Regresó como titular un fin de semana después frente al Melilla, repitió ante el FC Cartagena y volvió a ser clave el pasado domingo en La Condomina. El ex murcianista batía a Germán Parreño en el minuto 26 con un gol que impulsaba hacia el liderato a los azulgranas, que acabarían ganando al UCAM por 0-2. Esa derrota significaba un día después la destitución de Planagumá.

Este fin de semana Jairo Izquierdo tendrá una cita que seguramente ya marcó en el calendario hace algunas semanas. El extremo se enfrentará al equipo que le dio una de sus primeras oportunidades. Fue en la temporada 2014-2015, cuando el tinerfeño llegaba a Nueva Condomina cedido por el Tenerife. A sus 21 años probaba por primera vez lejos de su tierra, y pronto se convirtió en uno de los futbolistas más reclamados por la afición por su juego vistoso por la banda. Con Aira como entrenador, jugó 1.890 minutos. Empezó la liga en el banquillo, actuando más de revulsivo, aunque pronto se hizo con la titularidad.