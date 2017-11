ElPozo regala goles por su cumpleaños

ElPozo Murcia se ha impuesto al Gran Canaria por 9-1 en una goleada conseguida con mucha comodidad y tranquilidad. Los visitantes, que en ningún momento han ofrecido resistencia, ha sido invitados de lujo al cumpleaños de ElPozo, que cumplía 1.000 partidos en liga.

La escuadra murciana, obligada a ganar ofreciendo buen jugo debido a los últimos encuentros realizados, saltaba a la pista con la intención de dejar el encuentro sentenciado por la vía rápida. Y buen camino llevaban al lograr adelantarse en el marcador por medio de Álex a los diez segundos de comenzar el choque. El tanto no frenó el ímpetu de ElPozo, que siguió coleccionando ocasiones y volvía a perforad la red rival en el minuto 7 gracias a un tanto de Pito. Los de Suso Méndez sacaban a Juanillo de portero jugador, poco antes de cumplirse el ecuador del primer tiempo, para intentar voltear la situación. Pero el balón era propiedad de los locales lo que, unido al poco fiable ataque de cinco para cuatro de los canarios, permitió tres nuevos tantos de los de Duda, obra de Miguelín y, nuevamente, de Álex y Pito. Y con 5-0 en el marcador, los jugadores se marchaban a vestuarios con el partido ya decidido.

En el segundo tiempo, si bien no se igualaron las fuerzas, al menos los visitantes sí se dieron a conocer. ElPozo, que continuaba acumulando oportunidades de gol, no lograba hacerse con el premio de un nuevo tanto y los canarios, viendo que su rival no lograba perforar su red, se estiraron sobre la pista para disfrutar de sus mejores minutos y lograron inaugurar su casillero por medio de un tanto de Raúl Canto. La escuadra murciana, muy tranquila, pareció acelerar el ritmo y, sin llegar a exigirse demasiado, ampliaba nuevamente la ventaja con cuatro goles para cerrar un encuentro muy plácido para los de Duda que, en su fiesta de cumpleaños, han regalado goles y buenas sensaciones a sus seguidores.

---

Goles

1-0 1' Álex

2-0 7' Pito

3-0 11' Miguelín

4-0 13' Álex

5-0 14' Pito

5-1 30' Raúl Canto

6-1 33' Álex

7-1 35' Miguelín

8-1 39' Marinovic

9-1 40' Pito