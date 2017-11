El Murcia de las molestias

Hasta nueve futbolistas de la plantilla se han perdido algún encuentro por lesión

La palabra 'molestias' es una de las que más se escucha en cada entrenamiento del Real Murcia. Cada día, el técnico, ahora José María Salmerón, y anteriormente Manolo Sanlúcar y Víctor Basadre, tiene que ver cómo un grupo de jugadores no puede trabajar con normalidad junto al resto del grupo por distintos problemas físicos. No solo eso, no hay partido en el que alguno de los cambios tenga que ser utilizado para sustituir a algún futbolista que no puede continuar por alguna dolencia.

El sábado, en el Cartagonova, el entrenador murcianista tuvo que sacar del terreno a Fran Carnicer, Chamorro y Pedro Martín por esa circunstancia. El caso del último es más que llamativo. El delantero que llegó del Mirandés para convertirse en una pieza fundamental en la plantilla grana se pasa más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego. De las catorce jornadas disputadas, el malagueño se ha perdido cinco, cuatro de ellas por lesión, aunque su titularidad en las últimas dos semanas se ha debido más a la falta de alternativas que a su completa recuperación. Tanto en el encuentro frente al Jumilla como en el derbi del sábado, Salmerón apostó por el delantero pese a su falta de ritmo, de hecho en ambos choques pasó completamente desapercibido.

Las molestias que están impediendo al andaluz entrenar con normalidad desde hace casi dos meses y que no han sido detalladas por parte de los responsables del Real Murcia le han hecho perderse cuatro partidos, tres de ellos de forma consecutiva (San Fernando, Granada B y Las Palmas Atlético). Su baja se agrava además teniendo en cuenta que en la jornada 9 Víctor Curto prácticamente decía adiós a la temporada por una lesión en el menisco que le llevaba al quirófano el pasado lunes.

Los problemas físicos del ataque murcianista no se quedan en Pedro Martín y Víctor Curto. El extremo Xiscu, que apenas ha jugado 300 minutos en liga, lleva siete jornadas sin pisar un terreno de juego. Entre octubre y noviembre solo jugó los 90 minutos del choque copero ante el Barcelona. Su baja se debe a unas molestias en el tobillo que le están impidiendo entrenar con el grupo.

También ha arrastrado algunos problemas físicos Jordan, aunque en los últimos partidos se le ha visto en las convocatorias, eso sí, su participación ha sido prácticamente nula -lleva jugados 195 minutos-.

El que con Salmerón está ganando progatonismo es Fran Carnicer. El centrocampista, que el sábado abandonaba el césped del Cartagonova al sentir unas molestias, entraba en la convocatoria una jornada antes frente al Jumilla. Los catorce minutos que jugó significaron su vuelta después de superar un esguince de rodilla. Pese a que el tiempo estimado de baja era de dos meses, el futbolista solo necesitó tres semanas para recuperarse -se perdió los encuentros ante el San Fernando, Granada B y Las Palmas Atlético. Anteriormente no había entrado frente al Córdoba B y al Marbella por decisión técnica de Víctor Basadre-.

Las lesiones también han dejado sin titularidad a Fede Vega, que solo ha disputado siete partidos en Liga. Se lesionaba en septiembre en Copa y se perdía los choques ante Melilla, UCAM y Villanovense. Aunque regresó al equipo, nuevas molestias le impidieron entrenar con normalidad y competir a un ritmo alto, siendo desplazado del once por Juanra, como ocurrió el sábado en el Cartagonova.

Otro de los que vio el derbi desde el banquillo fue Juanma Bravo. El canterano, que ganó protagonismo durante cinco jornadas -titular en tres partidos-, entraba en la convocatoria después de varias semanas fuera por lesión. También estaba en la lista Fernando Llorente, aunque en la rueda de prensa previa al choque Salmerón había dicho que no estaba al cien por cien al arrastrar algunos problemas físicos que le habían impedido entrenar durante la semana.

Quien no estuvo en el Cartagonova ni estará el domingo en Almendralejo es David Mateos. El central se lesionó en el entrenamiento previo al choque del Jumilla y estará unas tres semanas fuera.