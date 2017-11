Cantona a Neymar: "¿Qué haces jugando en Francia?"

El exjugador francés Éric Cantona aseguró que no entiende la decisión del delantero brasileño Neymar Junior de haber firmado por el París Saint-Germain después de su trayectoria en el Barça y con la selección brasileña, además de asegurar que no le interesa mucho su figura.

"Neymar no me interesa mucho. Cuando tienes 25 años y has jugado en Brasil y en el Barça, yo me pregunto... ¿qué haces jugando en Francia? ¿qué haces jugando contra el Guingamp o el Amiens? ¿Lo ha hecho por la Champions? Al final es un máximo de 10 partidos por temporada", indicó Cantona en declaraciones a Yahoo Sports Francia.



Cantona opina sobre la llegada de Neymar al PSG (audio en francés). Vídeo: YouTube

"No entiendo por qué vino a jugar a Francia. ¿Quién comprende esto? Esta no es mi visión de la pasión del fútbol", añadió el exfutbolista de la selección francesa, que también fue preguntado por el madridista Karim Benzema.

"Siempre jugué con los mejores en mi equipo. Solo espero que Deschamps haga lo mismo", añadió Cantona, de 51 años, sobre el '9' internacional, que ya se perdió la Eurocopa de su país el pasado verano tras el veto del seleccionador.