David Sánchez, desaparecido

David Sánchez está desaparecido. El veterano centrocampista y una de las claves en el pasado mercado de invierno para reactivar al equipo, está muy lejos del nivel que mostró a su llegada tras haberse disputado catorce jornadas de Liga en Segunda B. De hecho, se trata del quinto jugador con más minutos de toda la plantilla murcianista y como dato curioso solo ha sido suplente en tres ocasiones en el torneo doméstico, la primera jornada ante el Écija, en la séptima ante el Mérida, en la que le costó el puesto a Manolo Sanlúcar, y también regresó al banquillo en el primer choque de Víctor Basadre como entrenador interino en la octava jornada en la abultada derrota ante el filial del Córdoba por 4-3. Sin embargo, el aterrizaje de José María Salmerón en el banquillo del Real Murcia no ha afectado para nada a la condición de intocable a un jugador que además no anda fino, ya que por ejemplo en Cartagena fue el futbolista que perdió la pelota en la acción que terminó suponiendo el gol de Aketxe. Salmerón ha optado por no enfadar a uno de los pesos pesados del vestuario, aunque a tenor de su rendimiento no es descabellado pensar que pueda haber algún cambio en un centro del campo que, a diferencia de la defensa, tampoco ha mejorado tanto con la llegada del preparador almeriense al banquillo de la centenaria entidad.

Es significativo que después de la pretemporada el propio Manolo Sanlúcar apostara por David Sánchez como suplente en la jornada inaugural, lo que dejaba entrever que el preparador gaditano tenía en ese momento otras preferencias para el centro del campo. Sin embargo, la derrota en la primera jornada y el clamor popular de los aficionados tras la ausencia del sevillano en el primer once titular del campeonato no tardó en surtir efecto y de una semana para otra, el exjugador del Atlético Baleares se convirtió de nuevo en titular. El problema es que el paso de las jornadas le ha ido dando la razón a Sanlúcar, quien curiosamente también relega al andaluz al banquillo el día que el equipo empata en Nueva

Condomina ante el Mérida en la séptima jornada y le termina costando el puesto al entonces preparador grana. Las dos jornadas que Víctor Basadre, el técnico del filial, asumió los mandos de la nave grana, con el veterano mediocentro se produce de nuevo la misma circunstancia, ya que Basadre decide prescindir del andaluz y decide dejarlo en el banquillo en la dolorosa derrota en el campo del Córdoba B. Que tanto Sanlúcar como Basadre dejaran a Sánchez calentando banquillo en su primera comparecencia puede ser más significativo de lo que puedan imaginar los aficionados, que por otra parte son los primeros que han visto que la mejor versión del futbolista empezó a desparecer en el play off del ascenso el pasado ejercicio, donde el físico no permitía al centrocampista emplearse para una cita de esa envergadura, por mucha experiencia que acumule en su trayectoria profesional.

Con 1.023 minutos disputados en Liga no hablamos de un jugador cualquiera, ya que se trata del quinto miembro de la plantilla con más minutos en las piernas, aunque este curso todavía no ha sido capaz ni de hacerse el jefe del centro del campo ni de sacar a lucir su pierna izquierda en las acciones a balón parado que tan bien funcionaban con Mir en el banquillo. Por delante del sevillano solo está el portero Biel Ribas (1.260 minutos), el central Pedro Orfila (1.260 minutos), el lateral David Forniés (1.052 minutos) y el extremo Santi Jara (1.090 minutos). Salmerón ha sido el primero que se ha saltado el guión previo que habían escrito Sanlúcar y Basadre, pero el problema es que el tiempo, en este caso, no le está dando la razón. Si David Sánchez no mejora sus prestaciones será difícil que se perpetúe en el once titular del Real Murcia.