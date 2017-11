Una Champions de pesadilla

La mala toma de decisiones vuelve a marcar otro agónico final

El UCAM Murcia CB continúa sin levantar cabeza en la Champions League y anoche, pese a cuajar un buen partido, cedió su cuarta derrota consecutiva en el torneo europeo ante el Mónaco, el líder del grupo (63-68). El cansancio y la falta de efectivos en la rotación lastró a los universitarios, ya que no estuvieron 'frescos' en la recta final para tomar las mejores decisiones posibles.

El entrenador Ibon Navarro tuvo que plantear un partido limitado en armas al tener que quedarse fuera de la convocatoria el escolta Brad Oleson y el ala-pívot Marko Lukovic por el tema de los cupos. Pero es que, además, Vítor Faverani tampoco se vistió de corto por precaución tras sufrir la semana pasada un golpe a su rodilla y se sumó también a un Álex Urtasun al que le restan unas tres semanas para volver a la pistas tras una rotura fibrilar.

Con todo eso, al técnico vitoriano le quedaba una rotación de unos ochos jugadores con dos planes en ataque establecidos. El primero pasaba por lo que última mente está dando buenos resultados a la parcela ofensiva del UCAM al contar con sus dos bases, Hannah y Kloof, sobre la pista. Y el segundo residió en mantener también al mismo tiempo a Tumba y Delía en el juego interior, sin embargo, esta vía se agotó rápidamente cuando el pívot belga cometió su tercera falta en el ecuador del segundo cuarto. La falta de efectivos provocó que Sadiel Rojas tuviera que disputar toda la primera parte. Veinte minutos en los que el alero era consciente de que no podía cometer errores para no lastrar todavía más al equipo con las faltas y en los que debía mantener su habitual intensidad. Rojas supo eso desde el inicio y el dominicano fue clave un igualado primer periodo en el que capturó cinco rebotes y fue capaz de cerrarlo con una canasta a la contra sobre la bocina.

Y es que al conjunto universitario le costó tomarle el pulso al inicio del encuentro. Kloof firmó los primeros puntos para los locales, pero el Mónaco obtuvo siempre petróleo por dentro en los primeros compases con Elmedin Kikanovic y un Christopher Evans que sacó una canasta con tiro adicional para poner la primera ventaja del encuentro (2-9). Los visitantes también contaban con jugadores atléticos en su quinteto con los dos anteriores mencionados, Abdel Sylla y un Amara Sy que ayer volvía al Palacio tras una efímera aventura hace unos años en el equipo murciano. La entrada de Hannah para compartir la batuta junto a Kloof, sumada también a la aportación de Marcos Delía, hizo reaccionar a un UCAM que no terminaba de arrancar en el partido debido a su falta de acierto en el tiro, pero que aún así era suficiente para mantener a raya al líder del grupo (14-14).

Ovie Soko, que estuvo muy activo en los primeros diez minutos y también se convirtió en un estandarte defensivo para el equipo de Ibon Navarro, seguía sin tener suerte de cara al aro con lanzamientos liberados que no entraban. No obstante, el británico abrió el segundo periodo con una buena canasta desde la media distancia y Rojas, tras cazar su propio rebote, colocó la primera ventaja para los universitarios (18-14). La tercera falta de Kevin Tumba, tras sufrir un tapón de un rival, trastocó los planes del entrenador del UCAM para este periodo y Soko tuvo que regresar a la pista. Craft, desde el perímetro, adelantó de nuevo a los locales (22-23) y dejó un poco tocado al cuadro universitario que, no fue capaz de enlazar un par de ataques consecutivos. Eso, más otra canasta de Sy, hizo que Navarro pidiera tiempo muerto para reactivar a los suyos y Hannah cortó la mala racha con un triple al que rápidamente contestó a la contra Glady (27-28). Alberto Martín, quien saltó en los últimos compases de la primera mitad, anotó desde la línea del tiro libre y en la última defensa el UCAM salió victorioso con una canasta a la contra sobre la bocina de Rojas que mantuvo la igualdad también en el marcador (30-30).

El Mónaco arrancó mejor el tercer cuarto con un parcial de 0-4 que obligó a levantarse pronto a los universitario. Sin embargo, Delía, tras cometer dobles en la anterior jugada, hizo despertar a los suyos con una canasta por dentro que secundó más tarde Hannah con tres tiros libres (35-34). El encuentro estuvo parado unos minutos al romperse una de las redes de las canastas del Palacio. Pero eso no fue impedimento para Clevin Hannah, ya que con cuatro puntos consecutivos mantuvo al UCAM por delante (40-35). La tercera falta Kloof empezaba a mermar la escasa rotación del cuadro murciano y Alberto Martín volvió a la cancha para compartir el juego exterior junto al base norteamericano y a un Rojas que seguía sin sentarse en el banquillo para descansar.

Un par de posesiones fallidas hicieron que Sy empatase el marcador desde el triple (40-40), hasta que Alberto Martín cazó un rebote ofensivo y, con criterio, asistió a Delía en el poste bajo. Ibon Navarro se vio prácticamente obligado a tener que guardarse alguna carta para los últimos compases al comprobar como su rival también se empezaba a cargar de faltas. Por eso, Benite sustituyó a Rojas para formar el quinteto junto a Alberto Martín, Kloof, Soko y Marcos Delía (46-41). De nuevo una serie de ataques fallidos del UCAM propiciaron que el Mónaco se metiera de lleno en el partido con un triple de Evans (48-48). Sin embargo, los locales respondieron de la mejor forma posible y Soko, con dos tiros libres que apunto estuvieron de convertirse en un '2+1', más un triple de Charlon Kloof que no fue válido sobre la bocina del tercer periodo por muy poco (50-48).

El UCAM arrancó con buen pie la fase decisiva del encuentro con un palmeo de Soko, pero Cooper dejó helado al Palacio con un triple muy lejano en los últimos segundos de posesión (53-51). Los problemas en ataque volvieron al equipo universitario y los visitantes, a la contra con Evans, empataron de nuevo el marcador a falta de cinco minutos para el final (55-55). Las sensaciones no eran nada positivas y se empezó a temer en el pabellón murciano por no poder cerrar el encuentro, situación que también vio Ibon Navarro y se apresuró para solicitar su segundo tiempo muerto del cuarto (55-59).

Hannah desatascó al equipo desde el triple, pero el Mónaco respondió por Craft y en la siguiente jugada los colegiados señalaron pasos sobre el base. Además, Robison hizó más sangre otra vez desde el perímetro (58-64). Los universitarios comenzaron a acusar el cansancio y eso les llevó a tomar malas decisiones. No obstante, cuando peor estaban las cosas, Hannah dio de nuevo esperanzas a la grada con un triple que recortó el marcador a falta de cincuenta segundos (63-66). El UCAM aguantó en defensa y tuvo en las manos de Benite el empate, pero su lanzamiento, algo precipitado, se salió y armó la contra del Mónaco que resultó definitiva (63-68).