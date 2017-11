Un UCAM en estado crítico, ante otro desafío europeo

El UCAM Murcia está en un momento crítico. La ansiedad se ha instalado en el Palacio de los Deportes en un equipo que solo ha ganado un encuentro de los últimos siete y que acumula tres derrotas consecutivas en Champions League, donde esta noche (20.30 horas, Popular Televisión) tiene una nueva cita. El As Mónaco, el líder incontestable del grupo A, el único que está invicto y que pertenece a la familia de los nuevos millonarios del baloncesto continental, llega a Murcia. El peor rival en el peor momento, pero el calendario es así y el plantel de Ibon Navarro, que necesita cuanto antes que llegue el descanso por los compromisos de las selecciones para resetearse, afronta hoy el primero de los dos encuentros a cara o cruz que tiene en cinco días en su pista -el domingo recibe en la ACB al Bilbao Basket, también inmerso en problemas-.

Después de caer frente a Dinamo Sassari, EWE Oldenburg y Pinar Karsikaya en competición europea, los universitarios necesitan el triunfo tanto como el agua las secas tierras de esta Región. La misión no es solo complicada por el nivel del rival, sino también por la situación física y anímica de la plantilla. Álex Urtasun no podrá jugar puesto que estará al menos tres semanas de baja, mientras que el concurso de Vítor Faverani, que ayer no entrenó aunque no sufre una nueva lesión, solo molestias, está prácticamente descartado. Es decir, que Ibon Navarro no podrá contar con dos de los cinco jugadores exigidos como cupo para este torneo, una circunstancia que limitará bastante las rotaciones. Además, Vítor Benite, que está convocado para jugar la próxima semana con su selección, sigue arrastrando problemas en la cadera. Por tanto, el técnico tendrá que descifrar un jeroglífico de difícil solución para hacer frente a un rival con un importante arsenal de jugadores.

Una vez más, dos componentes del plantel que no están considerados cupos por la FIBA deberá quedarse sin vestir. Teniendo en cuenta que uno de ellos podría ser el máximo anotador, Vítor Benite, por cuestiones físicas, todo apunta a que el otro 'sacrificado' será de nuevo Marko Lukovic, aunque Ibon Navarro esperará hasta el último momento para decidir con todas las cartas sobre la mesa.

El As Mónaco, que en la Pro A francesa marcha en la segunda posición con un balance de 6 victorias y 3 derrotas, la última de ellas sufrida el pasado domingo ante el Estrasburgo, llega al Palacio de los Deportes dispuesto a dejar inmaculado su casillero de partidos perdidos en competición continental. Cuatro de sus jugadores promedian más de 10 puntos por encuentro, mientras que otro, Paul Lacombe, roza el doble dígito (9,6). Además, su plantel destaca por los centímetros de sus exteriores, que colaboran mucho en la lucha por el rebote, una parcela donde el UCAM no anda sobrado de efectivos.

El bosnio Edelmin Kikanovic (2,11 metros) es el jugador con más minutos en pista en Champions, aunque la rotación es muy compensada, con ningún componente del plantel superando los 25 de media. El pívot promedia 14 puntos y 6,2 rebotes en un poderoso juego interior donde también sobresale el ala pívot Christopher Evans, que ha pasado por equipos de Grecia, Italia, Israel y Argentina antes de llegar a Francia. El puesto de alero es para un exjugador del UCAM, Amara Sy, un veterano que jugó en Murcia el último tramo de la temporada 2009-2010. El estadounidense Gerald Robinson, con 12,6 puntos de media y que salió del Alba Berlín tras la llegada a su banquillo de Aíto García Reneses, es el escolta más utilizado. Y en la posición de base es donde el As Mónaco reparte aún más la presencia en pista entre Aaron Craft, quien coincidió con Scott Wood en el Santa Cruz Warriors, y DJ Cooper, ex del Pau Orthez. El ucraniano Sergii Gladyr, que jugó en el Manresa y que perdió una final del concurso de triples de la ACB ante el entonces murcianista Pedro Robles, el veterano ala pívot Georgi Joseph y el alero Paul Lacombe conforman el resto de jugadores del núcleo duro del técnico montenegrino Zvezdan Mitrovic, quien ha desarrollado casi toda su carrera en Ucrania, el país de su presidente, el multimillonario Sergei Dyadechko.